Las cadenas virales de WhatsApp han “evolucionado” y se han mudado de plataforma: a TikTok.

Un hilo de Twitter ha narrado cómo un video sobre una supuesta llegada de extraterrestres el 27 de agosto se ha viralizado tanto que una gran cantidad de personas está confiada de que esto sucederá.

Todo comenzó con un video de una cuenta anónima de TikTok que muestra un payaso con un globo rojo. “Cuando entrabas al audio del vídeo decía 'help us' (ayúdanos) e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un vídeo parpadeando 3 veces", menciona la usuaria @scarblood.

Ella me mandó el video que le salió en su fyp y me dijo que cuando entrabas al audio del video decía "help us" e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces pic.twitter.com/TowQo8FAQa — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Esta cuenta mantiene hasta 20 videos. De ellos, 18 tenían códigos binarios y dos códigos morse que trataban de mandar un mensaje a los que pudieran descifrarlos.

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Descifre cada código pacientemente y encontre cada significado (eran 20 videos y 18 de ellos tenían código) pic.twitter.com/V4kPHzVtJO — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

La traducción lograda por esta usuaria fue la siguiente: "el código morse decía 'the truth will be out soon. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27' (La verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio. Vienen Boeing 777 200 ER. 27 de agosto)".

Aquí esta la traducción mas clara enumerando cada vídeo. pic.twitter.com/jnS2hvcxG0 — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Y en el otro video se escuchaba un ruidito (código morse) que también traduci y eran unas coordenadas, luego lo busque en google earth y me salió esto. pic.twitter.com/SssfYJtdcn — scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

Para cuando se dio cuenta, el usuario ya había borrado todos los videos. Ya el mensaje estaba repartido en el mundo.

Con todo este revuelo, hasta el popular youtuber Dross ha hablado al respecto:

Sin embargo, por más asombrosa que suene la historia, es falsa. La propia usuaria, luego del gran revuelo que realizó con su hilo, confesó que lo hizo para “pasar el rato”.

Me estan bardeando la gente que viene del video de dross.

Aclaro que esto lo hice por PASAR EL RATO y pensé que si acaso mis 10 fieles seguidores lo iban a ver pero se salió de control 🤣 es ovbio que esto tiene mas falsedad que verdades — scar blood (@scarbloood) August 21, 2020

