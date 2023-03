Streamers e influencers como Jordi Wild y Zeein reaccionaron al fallecimiento de 'Tongo'. | Fuente: Composición

Abelardo Gutiérrez, más conocido por su nombre artístico ‘Tongo’, falleció la noche del último viernes, 10 de marzo. a los 65 años; tras permanecer internado en el Hospital Loayza desde diciembre por una insuficiencia renal. Si bien la gran mayoría de peruanos lo recuerda por su amplia trayectoria musical en el género de la cumbia, muchos ignoran u olvidan que el artista también se convirtió en toda una celebridad de Internet hace algunos años.

Cuando ‘Tongo’ comenzó a subir covers de canciones 'en inglés' a su canal de YouTube fue cuando una nueva etapa en la carrera del artista comenzó. Gracias a sus interpretaciones de Chop Suey de System of a Dawn, Bohemian Rhapsody de Queen, Rap God de Eminem y, sobre todo, Numb e In the End de Linkin Park, Gutiérrez ascendió en el mundo de Internet hasta convertirse en toda una sensación.

Esto también provocó que varios streamers, influencers y youtubers reaccionen a sus covers, debido a lo popular que era y creó un vínculo entre ellos y el artista. Ahora, tras enterarse de su fallecimiento, estas celebridades del ciberespacio también se despidieron de ‘Tongo’.

Streamers le dan el último adiós a ‘Tongo’

Uno de los que más historia tuvo con Gutiérrez fue Jordi Wild. El español reaccionó a varios de los covers de ‘Tongo’ hasta que decidió parar y alejarse del contenido, lo cual tensó un poco la relación entre ambos. Por ello, su mensaje final al artista dice lo siguiente:

“Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mútuo, y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy. Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado”.

Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mútuo, y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy 😢

Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado. pic.twitter.com/xDtPIPZYRB — Jordi Wild (@JordiWild) March 11, 2023

Otro popular streamer que reaccionó a la muerte de ‘Tongo’ fue Zeein. El peruano Andy Merino, conocido como “Andynsane” durante su paso por YouTube, resultó bastante afectado por el fallecimiento del cantante de cumbia debido a que ambos solían grabar videos juntos para la plataforma de Google y entablaron una buena amistad.

“Tongo amigo, que en paz descanses. Tuve la oportunidad de conocerte y compartir contigo anécdotas que jamás olvidaré. Tu talento y carisma rompió toda la escena y no hubo barrera, ni la del idioma, que impida que brillases como la estrella que eres. Tienes un lindo espacio en mi corazón, Tongo amigo”, fue lo que escribió Merino en su publicación de Twitter.

Tongo amigo, que en paz descanses. Tuve la oportunidad de conocerte y compartir contigo anécdotas que jamás olvidaré. Tu talento y carisma rompió toda la escena y no hubo barrera, ni la del idioma, que impida que brillases como la estrella que eres.



Tienes un lindo espacio en mi… https://t.co/NBj2bibN3s pic.twitter.com/owt6BGqo7b — Zeein (@ElZeeeein) March 11, 2023

Finalmente, el youtuber peruano JeffarVlogs también le dedicó un pequeño post a ‘Tongo’. En dicho tuit, se puede apreciar una captura del legendario videoclip del cover de Chop Suey con los exagerados y carismáticos efectos especiales que el artista solía mostrar en su contenido, y un texto que dice: “Falleció Tongo chicos. Vuela alto Tongo, nos diste unos covers únicos”.

Falleció Tongo chicos.

Vuela alto Tongo, nos diste unos covers únicos💔 pic.twitter.com/9v9fV8JcPP — Jeffar 🔥【Quiero jugar la Ouija】 (@JeffarVlogs) March 11, 2023

Linkin Park usó cover de Tongo para celebrar importante logro

La popularidad de ‘Tongo’ durante su época más fructífera en YouTube lo llevó a protagonizar algunos de los videos y clips más virales de Internet en aquel momento. Pese a no hablar inglés correctamente, el cantante supo ganarse a múltiples fans en diversas partes del planeta y hasta una de las agrupaciones a las que les dedicó un cover lo reconocieron.

El pasado enero, la banda Linkin Park celebró que logró romper el récord de 1 mil millones de reproducciones de su canción Numb, en Spotify. La plataforma incluso les envió una placa conmemorativa por su hazaña y, para el video que compartieron en Instagram, utilizaron la versión de 'Tongo', un gesto que tanto fans peruanos como de otros países aplaudieron.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.