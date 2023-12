"No suspender contenido de odio": estas son las nuevas normas de Elon Musk en X

Desde la llegada de la "nuev administración", X - la plaatforma previamente conocida como Twitter - ha pasadod e ser una referencia obligada para el debate sobre temas de interés, a ser una plazuela malintenionada de contenidos. Documentos filtrados revelan cambios significativos en la política de moderación de la red social propiedad de Elon Musk, que instruye al personal a no suspender usuarios por contenido racista, sexista, homofóbico o envío de material sexual, marcando un giro radical en la gestión de contenido abusivo.

Los documentos obtenidos de manera exclusiva por Business Post, que abarcan de junio a octubre de este año, detallan la dilución de las reglas de confianza y seguridad, permitiendo que cuentas abusivas permanezcan activas. Elon Musk, autodenominado defensor de la libertad de expresión, ha impulsado estos cambios desde que adquirió la empresa en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares.

Se revela que moderadores han recibido instrucciones de no suspender usuarios detrás de contenido de odio, incluyendo llamados a la violencia y amenazas de asesinato. Documentos confidenciales muestran ejemplos de publicaciones ahora permitidas que antes habrían sido eliminadas, como mensajes antisemitas y racistas.

La nueva política, denominada "Libertad de expresión, no de alcance", busca hacer menos visibles ciertos contenidos en lugar de eliminarlos. Categorías como publicaciones sexuales no solicitadas, negación del Holocausto, insultos específicos y referencias a asesinatos en masa ya no enfrentan medidas coercitivas. Advertisers notables, incluyendo Apple y Disney, han suspendido actividades en X, impactando negativamente los ingresos publicitarios proyectados para 2023.

X no ha respondido a solicitudes de comentarios. Los documentos filtrados, que incluyen manuales de capacitación detallados, ofrecen una mirada interna al enfoque de moderación de la red social bajo la dirección de Elon Musk y su impacto financiero.

La filtración de documentos revela cómo la política de "Libertad de expresión, no de alcance" de X ha generado controversia y consecuencias financieras significativas. La instrucción de hacer menos visible el contenido ofensivo en lugar de eliminarlo ha suscitado críticas, especialmente en casos de mensajes que incitan al odio y la discriminación.

El enfoque de Elon Musk hacia la libertad de expresión se ha traducido en una serie de medidas que han afectado la reputación de X y su relación con importantes anunciantes. Empresas como Apple, Disney e IBM han suspendido sus actividades publicitarias en la plataforma, impactando negativamente en los ingresos proyectados para el próximo año, según informes de Bloomberg.

La situación ha llevado a una disminución estimada de 1.500 millones de dólares en los ingresos publicitarios de X para 2023 en comparación con el año anterior. La crisis financiera se agrava ante la negativa de la empresa a responder a las consultas detalladas del Business Post y a proporcionar comentarios sobre la polémica política de moderación.

Los documentos filtrados también ofrecen ejemplos específicos de publicaciones ahora permitidas, como amenazas de violencia y mensajes de odio, que anteriormente habrían sido eliminados. La falta de medidas coercitivas contra este tipo de contenido ha generado inquietudes sobre la seguridad y el bienestar de los usuarios en la plataforma.

En este contexto, la gestión de la libertad de expresión en X se convierte en un tema de debate no solo en términos éticos, sino también en sus repercusiones financieras y en la percepción pública de la red social. La postura de Elon Musk y los cambios implementados plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en entornos digitales.