Adoptar una mascota es una de las mejores decisiones que una persona puede realizar. Muchos buscan un animalito que los acompañe en el día a día y darle lo mejor durante todo este tiempo. Sin embargo, ¿cuántas personas están dispuestas a adoptar un animal con alguna deficiencia como la ceguera?

Volodymyr Stelmakh es un usuario croata que se ha convertido en viral en Twitter luego de compartir su modo de crianza de Jim, su gatito que no tiene ojos.

Según cuenta el dueño, Jim y su compañera Leia fueron rescatados de un apartamento abandonado luego de un incendio. Los ojos del gato ciego estaban infectados, por lo que tuvieron que ser extirpada quirúrgicamente. Tras tres meses, el gato logró superar la cirugía y recuperarse de la desnutrición.

A través de un hilo, explicó cómo es su trato con el minino. Los mensajes originales están en ruso, pero los hemos traducido aquí:

Orientación y movimiento en el espacio: Cuando Jim y yo volvimos a casa desde la clínica y lo liberé del vehículo, se acostó y se quedó donde lo dejé. Debemos entender que pasó tres meses en la veterinaria. El gato ha perdido contacto con el espacio.

Comenzamos a caminar poco a poco. Le puse una palma en la cara, la toqué y la evité, y él la alcanzó. Al mismo tiempo, hablaba constantemente con él. En unos minutos llegamos desde el pasillo a la cocina.

Entonces se dio cuenta de que ya no estaba en una jaula y que había mucho espacio alrededor. Después de unos 10 minutos, ya estaba siguiendo mis piernas con su cola. Caminé un par de pasos, me detuve, él me alcanzó y me golpeó la cara.

Después de otros 10 minutos, ya se había ido solo a explorar el apartamento. Caminó lentamente por las paredes y los muebles, olfateando y golpeando todo. Encontré una bandeja en el baño, que, sin embargo, se utilizó para otros fines.