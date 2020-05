Tomó poco más de una hora para que ayuden al repartidor de Rappi. En Colombia la app continúa operando con normalidad. | Fuente: Twitter

La historia de Jorman Ceballos, un repartidor de Rappi en Barranquilla, Colombia, se hizo viral en Twitter gracias al final feliz que alcanzó.



Todo comenzó con un tuit de René Jassir Lapeira, contando que le habían robado la bicicleta al repartidor el lunes en la tarde.

Le robaron la bicicleta cuando hacía un giro de dinero a Venezuela. | Fuente: Twitter

“Le robaron la bicicleta con la que trabaja, estaba llorando pensando en qué iba a ser de él ahora, no tiene ni cómo regresarse a su casa. Tal vez alguien tenga una bicicleta en su casa que no use y que para él será su sustento”.

Pasó poco más de una hora para que los usuarios de Twitter se enteren que ya habían ayudado a Jorman.

La ayuda no demoró en llegar para el repartidor. | Fuente: Twitter

“Ya Jorman vino a mi casa, ya se llevó mi bicicleta y va a seguir trabajando. También se comprometió a llevar el mercado a alguien que lo necesite”, publicó William Torres, con una foto del repartidor con la nueva bicicleta. Además, se nota otra bicicleta, pero con un número de registro distinto de Rappi, por lo que se presume que un amigo lo llevó a recogerla.

Y la cadena de buenas acciones no terminó ahí. Este miércoles, William Torres publicó una foto de Jorman, quien había comprado el mercado para repartirlo a dos personas en necesidad en medio de la crisis económica causada por la llegada del nuevo coronavirus.

La buena acción irradió a los demás. | Fuente: Twitter

