Los policías lograron su cometido: que el mensaje se viralice. | Fuente: Twitter

En medio de la pandemia, el meme de los africanos bailando con un ataúd se ha convertido en el máximo viral de las redes sociales. Y, pese a que es usado mayormente en situaciones de humor negro, también puede ser usado para concientizar sobre los peligros del COVID-19 tal como lo hicieron estos policías de Colombia.

La Policía Nacional de Chocó, en medio de una jornada de sensibilización para frenar el avance del coronavirus, empezó a recrear el popular “baile de la muerte” en las calles de la ciudad.

“Se le recomienda, por su salud y la de su familia, permanecer en casa”, menciona el resto del pelotón.

👏#Colombia #16Abril | Policía Nacional de Colombia intenta convencer a los habitantes de Quibdó, Departamento del Chocó, de que se queden en sus casas para protegerse del #covid-19 mientras se realiza el entierro de un fallecido por #coronavirus pic.twitter.com/rIDrgCc89N — Pedro Paolucci (@paolucci40) April 16, 2020

Uno de los protagonistas del meme habló sobre su gran popularidad creciente: "Me siento muy bien. ¡Soy famoso en todo el mundo! La gente utiliza mis videos para hacer memes, me llaman para felicitarme y eso me hace sentir muy bien. Es un gran privilegio que la gente me pueda ver en las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son fans míos, mis fans número uno y me siento bien"

En Colombia, los casos de coronavirus son 3233 hasta el 17 de abril, con un total de 144 muertes.

