Así luce la placa de metal en el campo australiano. | Fuente: 7News

Una nueva pieza de metal en forma de monolito ha aparecido en Australia y, ahora, con una nueva “pista” sobre su procedencia u otros de ellos: mantiene coordenadas grabadas en su superficie.

7News reportó inicialmente este descubrimiento en un campo de hierba al sur del país. Mantiene 3 metros de altura y es muy similar al resto de objetos descubiertos en EE. UU., Reino Unido y Europa.

Sin embargo, este monolito, bautizado como “de Noarlunga” por estar en dicha localidad, añade grabaciones encriptadas en su superficie lisa.

Las coordenadas ya han sido resueltas y señalan a la Trump Tower en Nueva York, una isla deshabitada en las Islas Marianas del Norte y luego la Esfinge en Egipto, según The Advertiser.

Varios grupos han intentado atribuirse el mérito de los misteriosos monolitos, incluido el colectivo de artistas The Most Famous Artist y el canal de YouTube llamado I Did A Thing.

Los monolitos han provocado comparaciones con los que se ven en la película de Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey.



