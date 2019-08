El artista difundió las imágenes en sus redes sociales. | Fuente: Facebook

Un video viral muestra como una persona disfrazada de Spider-Man persigue y captura a un ladrón en Santiago de Chile.

El bailarín ecuatoriano llamado Renato Avilés, conocido por sus movimientos en calles chilenas bajo el personaje de “Estúpido y sensual Spiderman”, empezó a correr detrás de una persona luego que esta arranchara las pertenencias de una joven.

Creo que me pase con esto de ser spiderman 🤭 logré una detención ciudadana sin violencia menos mal. Hechos absolutamente reales.@sensualspiderman Publicada por Estupido y Sensual Spiderman Chileno en Domingo, 25 de agosto de 2019

En declaraciones a T13, el artista explicó que sintió impotencia al escuchar a la chica pidiendo auxilio. "Yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”, explicó.

La víctima agradeció al ‘héroe’ por acompañarla a hacer la denuncia y no dejar sola durante el día. “Te involucraste para ayudarme sin interés. Eres un grande”, finalizó.

¿Qué opinas?