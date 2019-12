"Querido entrenador D'Antonio, señor Lewerke, MSU Fútbol y fans de los Spartans: Mi nombre es Fraser Harntell y tengo nueve años. He sido fan de los Spartans durante mis nueve años. Mi abuelo y mi padre fueron a la MSU y yo espero ir allí. Necesito escribirles una carta porque mi padre escribe cartas a gente que está triste o necesita una ayuda. Yo creo que hay mucha gente en la MSU que están tristes ahora. Necesitan sonrisas. Yo no estoy triste porque los quiero, pase lo que pase.

Querido entrenador D'Antonio: Mi padre y yo decimos 'persíguelo' cada día y no 'adiós' cuando me lleva al colegio. Esto es por la Rose Bowl. Significa que lo intente lo más fuerte que pueda siempre. Usted es un entrenador alucinante. Cuando mi abuelo vivía, decía lo mismo. Decía que usted, Duffy y George hicieron mucho. Yo no conocí a George o a Duffy, pero sus nombres están en mi Almanaque Deportivo de la MSU. Ustedes tienen más victorias que ellos, pero mi padre dice que hay mucho más de deporte que de victorias. Cuando mi abuelo murió, ustedes mandaron una carta a mi abuela y a mi padre. No los conocían, pero sabían que estaban tristes y querían que sonrieran. No he visto a mi padre llorar muchas veces, pero lloró cuando recibió su carta. Fue muy bonito por su parte. El 'Big Ten' debería darles 100 victorias extra por hacer eso. Espero que mi carta los haga sonreír.

Querido señor Lewerke (#14): Sé que su nombre es Brian pero mi padre dice siempre que tengo que decir 'señor' cuando hablo con alguien mayor que yo. Es respeto. Usted es mi jugador de fútbol favorito. Gracias por saludar y decir 'qué pasa' cuando le vi después del partido con Illinois. Fue alucinante. ¡Yo juego de quarterback y tengo el mismo peinado que usted!

Se rompió la pierna y se lesionó el hombro, pero volvió. Me gusta cuando lanza un pase y corre con los dos brazos en el aire. Sé que duele lanzar intercepciones, pero lo he hecho también. Todos lanzamos intercepciones. No me rendí porque no puedes ser un buen quarterback si no lo haces. Es como en el baloncesto. Mi padre me dice que si fallo mi primer disparo, haga el segundo. Y si fallo el seguido, que haga el tercero. Y si fallo el tercero, que haga el cuarto. Que lo intente hasta que lo haga. Yo sé que usted logra tantos TDs porque lo sigue intentando.

Querido equipo de la MSU: Mi equipación favorita es la blanca completa. Santa Claus me la regaló y un casco en Navidad para jugar en mi jardín de atrás. Cada sábado, mi padre y yo vemos vuestros partidos. Mi abuelo suele traer pollo del KFC y los vemos. Algunas personas dicen que la MSU no está jugando bien, pero se equivocan. A veces ganan, a veces pierden. Si les divierte, no pierden porque estan jugando a su deporte favorito. Recuerden que los animo siempre, así que no esten tristes.

Queridos fans de los Spartanos: Yo he ido a dos partidos de la MSU football. Fui cuando tenía cuatro y años y no me acuerdo. Es difícil recordar cuando tienes cuatro años. Fui al partido de Illinois esta temporada. No ganamos, pero nos lo pasamos muy bien. Comí un perrito caliente, un pretzel enorme, palomitas y chocolate. Tenía una nueva camiseta de la MSU con Graff Sparty, calcetines Sparty y un programa con un pin. No ganamos, pero aún lo pasamos bien porque, aunque pierdas, te encanta tu equipo pase lo que pase. No siempre se consigue ir a ver un partido así que, si se vuelven locos, lo siento por usteeds.

Alguna gente se enciende como un niño cuando tiene sus regalos de Navidad. Solo son felices cuando ganan. Perder desquicia a los malos fans. De esa manera cuando ganamos, lo disfrutamos. Algunas personas no tienen casas y viven en la calle con el frío. Algunos se ponen muy enfermos. Algunos están en el ejército o en la armada y pueden morir para que podamos ver un partido. Así que, si tu equipo pierde, estate triste unos minutos y luego recuerda que estás vivo. Los partidos se suponen que son divertidos, pero son sólo partidos.

Me encanta Michigan State. Hagan lo mejor y diviértanse. ¡Vamos, verdes! Su amigo, Fraser Hartnell".