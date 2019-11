Los recordados Baila Pikachu y Estúpido y Sensual Spiderman aparecieron en el video musical. | Fuente: Aventuranzas

Tras las multitudinarias protestas en contra de la desigualdad socioeconómica de Chile, los ojos del mundo se posaron sobre el país regido por Sebastián Piñera. En medio de la marcha que reunió más de un millón de personas en el centro de Santiago, una variedad de personajes llamó la atención de las personas que asistieron al evento.

Baila Pikachu y el Estúpido y Sensual Spiderman se hicieron especialmente conocidos gracias a la viralización de videos en los que aparecían durante las protestas y se convirtieron en una especie de símbolo de la lucha del pueblo contra la situación crítica por la que pasa Chile. Ambos personajes se han reunido para participar en el video musical de una canción que trata los acontecimientos de la crisis chilena como eje central.





El tema fue titulado “Esto NO prendió” en referencia a las palabras dichas por el ex presidente del Directorio de Metro de la capital Clemente Pérez durante la primera manifestación registrada. El político dijo “cabros, esto no prendió” para menospreciar el impacto del movimiento de los ciudadanos en contra de la subida del precio del pasaje del transporte público.

El video fue subido al canal oficial en YouTube de Aventuranzas y ya cuenta con más de 78 mil reproducciones en la plataforma. El tema es interpretado por Camila Recabarren, Aventuranzas y la Serendipia y, obviamente, incluye la participación de Baila Pikachu y el Estúpido y Sensual Spiderman como bailarines principales.