NIUSGEEK tiene a prueba la Lenovo Tab P11 Pro | Fuente: RPP

El “segundo aire” de las tablets en este par de años de pandemia nos ha permitido acercarnos a un formato que, siendo honestos en el caso de Android, había dejado de ser interesante para tornarse confuso y poco eficiente frente al todopoderoso iPad. Salvo las Galaxy Tab de Samsung, no había modelos de “recomendación segura”. Lenovo decidió profundizar en eso y lanzó hace meses una propuesta que, valgan verdades, está en un balance tremendo. Esta es la opinión de NIUSGEEK sobre la Lenovo Tab P11 Pro.

Lenovo Tab P11 Pro: especificaciones técnicas

LENOVO TAB P11 PRO TAMAÑO 264.3 x 171.4 x 6.9 mm PESO 485 g PANTALLA OLED 11.5" 1600 x 2560 | HDR10 | 500 nits OS Android 10 CPU Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G GPU Adreno 618 ALMACENAMIENTO 128GB | UFS 2.1 | expansión por microSDXC RAM 4GB o 6GB LPDDR4x CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, AF CÁMARA GRAN ANGULAR 5 MP 120 grados CÁMARA DELANTERA 8 MP SENSOR DELANTERO 8 MP, IR TOF 3D CONECTIVIDAD WiFi AC | BT 5 | USB-C 3.2 MULTIMEDIA 4 parlantes JBL 1.5w | Dolby Atmos & Vision SEGURIDAD Sensor de huellas lateral | Reconocimiento facial 2D AUTONOMÍA 8600 mAh | Carga a 20W

El equipo integra una funda con teclado y kickstand de varias posiciones | Fuente: RPP

Lenovo Tab P11 Pro: un diseño impecable

Lo primero que salta es lo bien construida que está, y lo firme que se siente al agarre. Si bien hablamos de casi medio kilo, no sentimos que el equipo demande demasiada fuerza para tenerlo en la mano. Es fría al tacto debido a su acabado unibody en aluminio trabajado en mecanizado CNC.

Asi luce uno de los cuatro parlantes JBL | Fuente: RPP

Para la interacción, Lenovo nos deja un botón de encendido que funciona como sensor de huellas, botones de volumen en otro borde, un slot para la microSD y conector de cuatro pines para conectar el teclado incluido en la caja. No tenemos puerto para audífonos en este caso, pero sí cuatro parlantes firmados por JBL.

Contamos con un puerto USB-C | Fuente: RPP

En el empaque, Lenovo incluye un stylus que carga por USB-C y una cubierta magnética que hace juego con el material del teclado, el mismo que incluye touchpad para el uso de un mouse sobre Android. El material es resistente, casi como mezclilla, y cubre la parte trasera añadiendo una bisagra para mejorar los ángulos de visión. Se incluye también una montura para el stylus, que se acomoda en la parte trasera.

Lenovo Tab P11 Pro: Un panel OLED que destaca

Tenemos una pantalla OLED de buena luminosidad y contraste | Fuente: RPP

A diferencia del modelo P11 regular, la versión Pro incluye una pantalla OLED de muy buena calidad, aunque extrañaos una tasa de refresco de, al menos, 90hz. Sin embargo, en calidad de color y contraste hablamos de un panel soberbio para multimedia y juegos.

El equipo es capaz de reconocer puntos de presión para el stylus | Fuente: RPP

Los ángulos de visón son excelentes hasta los 170 grados, en donde ya vemos una muy ligera variación cromática. La respuesta táctil va realmente bien, y el stylus se desliza suavemente.

La calidad de color del equipo es tremenda, y la ventaja del OLED es nu nivel de contraste | Fuente: RPP

Durante mi tiempo de uso, puse involuntariamente peso sobre el equipo y la pantalla tuvo un problema interno. En 24 horas, el servicio técnico de Lenovo ajustó el flex interno y no hubo necesidad de cambiar el panel. Hasta hoy, casi tres meses después, no he tenido problema alguno. Bien por el servicio postventa de la marca que, desde luego, considera este tipo de problemas dentro de su garantía anual al adquirir el equipo.

Lenovo Tab P11 Pro: Un software que parte en dos tu vida

El touchpad del teclado es compatible con gestos | Fuente: RPP

En este caso, la P11 Pro llega con Android 10 y modificaciones de Lenovo para optimizar el modo de uso. Por un lado, tenemos la interfaz “tradicional” que lanza apps a pantalla completa, y por otro tenemos un “modo trabajo” que abre las apps en ventanas individuales “a la PC”.

Podemos acceder a una barra de íconos para tareas rápidas | Fuente: RPP

En el caso del “Modo Trabajo”, podemos activarlo de manera automática al conectar el teclado, o también anular ese paso y habilitarlo manualmente desde la barra superior de Android o con la opción navegación inteligente” que añade seis accesos a la mano derecha: captura de video, de imagen, modo de “belleza global” – activa el modo belleza en todas las apps que usen la cámara -, modo de “desenfoque global” – desenfoca el fondo al usar la cámara -, acceso a Bamboo Paper y, obviamente, el modo “trabajo” por el que hicimos esta larga descripción.

Contamos con una pantalla multitarea para escoger nuestras apps en segundo plano | Fuente: RPP

En la parte inferior izquierda, la interfaz de escritorio muestra los botones de navegación de Android – que se replican de manera idéntica en el teclado físico que añade la marca – y un botón para acceder al cajón de apps, aunque también podemos llamare a esa sección con un swipe hacia arriba.

El Kids Space cuenta con ajustes para la edad de nuestros hijos | Fuente: RPP

Casi olvido mencionar que Lenovo añade una interfaz especial para niños, la misma que puede ser activada desde una app o configurada para una cuenta de niños. En esa interfaz, podemos escoger qué apps forman parte del repertorio en la interfaz y acceder a contenido dedicado a niños, tanto en videos como en lecturas y juegos.

El "Modo trabajo" añade una barra inferior que podemos usar para abrir apps | Fuente: RPP

La experiencia de Android en modo Tablet es más tradicional, con gestos para cambiar de apps que abren a pantalla completa y barra rápida de configuración en la parte superior. Si bien no tenemos Android 11, este equipo (versión TB-J706F) debería recibir el esperado update durante la última parte del 2021, de acuerdo con el Roadmap de Lenovo para su soporte.

Lenovo Tab P11 Pro: No es la más veloz, pero rinde

Este es el resultado del geekBench 5 con la Lenovo tab P11 Pro | Fuente: RPP

Para este equipo, Lenovo destinó el Snapdragon 730G de Qualcomm, el mismo chipset de 8 nanómetros que ya vinos en el Moto G9 Plus de Motorola y que se enfrenta de manera solvente a las tareas. En este caso, contamos con 6GB de RAM y una Adreno 618 para darle fluidez, y cumple con ello sin problemas.

Podemos mantener varias ventanas abiertas sin problemas | Fuente: RPP

Quiero compartir el uso de esta Tablet en casa, al ser una reseña de varios meses. Para empezar, la tuve como equipo de trabajo un par de semanas, con el que escribí varias de las notas de NIUSGEEK. Como equipo de trabajo casual y consulta de material o revisión de notas, no necesitas más. Sin embargo, me costó pasar de un escritorio de dos pantallas de 24 pulgadas a un solitario panel de 11.5 y con un sistema operativo que no está pensado para escritorio.

El equipo cuenta con WiFI AC | Fuente: RPP

Para música y repaso de canciones en Songsterr, o la maratón de “Evangelion” desde la serie hasta “3.0 + 1.0”, la P11 Pro fue la compañera perfecta por la calidad del panel y la firmeza del sonido en los 4 parlantes. Ahora, mi hija usa el equipo para jugar Roblox y seguir sus clases en Teams. Le pregunté si siente algún problema de fluidez – saben cómo son los niños cuando algo falla – y, realmente, no he tenido quejas.

Desde el Kids Space podemos ajustar las condiciones de uso | Fuente: RPP

Ojo que, a diferencia de otras familias, este equipo lo hemos configurado bajo tres cuentas distintas: dos de adulto y una de niños. Cada una es independiente, y el paso de la cuenta va bien, aunque no con la rapidez que uno espera.

Podemos acceder a más cuentas para personalizar el uso | Fuente: RPP

La conectividad de la Tab P11 Pro anda bien, con WiFi Mu-MIMO a doble banda y Bluetooth 5.0. En temas de seguridad, el sensor de huellas reconoce sin problemas los dedos asignados, aunque confío más en su desbloqueo facial.

Por lo general, el reconocimiento facial funciona mejor que el sensor de huellas lateral | Fuente: RPP

En la base de la pantalla tenemos el conector de cuatro pines para añadir teclado | Fuente: RPP

El teclado va bien, aunque no es retroiluminado. Lo bueno es que no tenemos tecla “fn”, y eso nos da más libertad de uso en ese espacio reducido. La fila superior incluye los tradicionales botones de navegación en Android, controles de volumen, brillo de pantalla, captura de imagen, bloqueo de dispositivo y asistente de Google. El touchpad reconoce gestos de dos dedos para movernos entre las pantallas.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y HDR | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

VIDEO: Así se ve un video registrado con la cámara delantera del Tab P11 Pro | Fuente: RPP

Las cámaras delanteras – las que más usamos en una Tablet – van bien, aunque sobreexponen un poco la imagen. Para videollamadas o videos, vamos bien. Las cámaras traseras son versátiles y cuentan con un buen matiz y balance de color, aunque hay menos detalle que en un smartphone, sin dudas.

Lenovo Tab P11 Pro: batería de buen aguante

El cargador es de 20W y permite completar el proceso de carga eléctrica en poco más de tres horas | Fuente: RPP

Sus 8600 mAh de autonomía son más que suficientes para jornadas laborales promedio, en parte por el uso de OLED. Por lo general, cargamos cada dos días el equipo luego de juegos, películas y un poco de estrés al procesador.

En uso promedio, cargamos el equipo cada dos días | Fuente: RPP

Lenovo añade, afortunadamente, un cargador de 20W en la caja. Con él, podemos cargar el equipo de 0 a 100 en unas tres horas y 10 minutos, una velocidad sobresaliente cuando hablamos de 8600 mAh.

Lenovo Tab P11 Pro: ¿Vale la pena?

Es un equipo realmente cómodo, pero su precio podría ser un revés | Fuente: RPP

Aquí es donde el terreno es un poco más complejo. Si tuviésemos que definir al equipo como si fuese un teléfono, estaríamos claramente ante un “gama media alta” de buen rendimiento y excelente trabajo en consumo de multimedia. Por 2499 soles, sin embargo, podríamos revisar otras propuestas como las de Samsung y la Tab S7, aunque sin accesorios.

Hay que aprovechar que viene con una funda protectora muy útil | Fuente: RPP

Creo que es un tremendo equipo opacado por un alto costo, y que si estuviese en un número más cercano a los 2000 soles iría por él sin dudarlo. Es un buen conjunto de componentes, y deberías ir por él si buscas ese equipo que toda la familia podría disfrutar y usar. Yo lo hago hoy.

Equipo cedido por Lenovo Perú desde el 8 de julio hasta la publicación de la reseña. Precio: 2499 soles en la web de Lenovo Perú.