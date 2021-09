El teclado hexagonal fue probado en un Redmi Note 8 Pro. | Fuente: RPP Noticias

Seré sincero. No conozco a ninguna persona que haya comprado un teclado virtual para celular. La mayoría de veces he visto teclados personalizados solo por diseño y todos fueron bajados gratis de la tienda de aplicaciones.

Pero el hecho que no conozca, no significa que no haya buenas oportunidades en el mercado para analizar y ofrezcan algo más funcional más allá que un bonito diseño. Y ese es el caso del Typewise, un teclado con diseño hexagonal que promete una cosa: evitar que el usuario siga confundiéndose al escribir. ¿Lo ha conseguido?

Diseño del Typewise

El diseño del Typewise, como hemos señalado, es hexagonal asemejándose al de un panal de abejas. Su diseño no es antojadizo, sino que, desde sus desarrolladores se asegura que es porque se ha construido desde 0 para acoplarlo perfectamente para celulares, con su propia distribución de teclas de una forma que pocas veces he visto.

En su distribución, como se puede apreciar, no aparecen teclas para borrar letras y no hay un espacio como tal. No está el QWERTY del teclado convencional, no está la tecla para poner mayúsculas, no está nuestro teclado multimedia para gif, configuración o micrófono.



El teclado del Typewise. | Fuente: RPP Noticias

Lo que sí tenemos son teclas visiblemente más grandes con una distribución que parece aleatoria, teclas que agrupan puntos y comas a la vez y dos espacios en blanco al medio, separados por dos letras.

En el menú alterno, la situación es similar.

Ajustes que podemos hacer desde este mismo menú. | Fuente: RPP Noticias

Experiencia con Typewise

La experiencia con Typewise ha sido complicada de manera inicial, pero ha ido mejorando con las semanas.

Al descargarlo, es necesario pasar el tutorial, el cual nos indicará cómo funciona este pequeño teclado. ¿Es necesario usarlo? Por supuesto que sí.

Lo que importa decir es que cada tecla tiene su propia “vida” que dependerá del uso del usuario.

Al presionar las teclas e inclinamos el dedo hacia arriba, la tecla se convertirá en mayúscula y, si retrocedemos, se volverá minúscula de nuevo. En el caso de las vocales, mantenerlas apretadas provocará que se tilden. En el caso de la u, mantenerla apretada y mover el dedo hacia la derecha, saldrá la diéresis.

Parte del tutorial del Typewise. | Fuente: RPP Noticias

¿Es cómodo? Al principio no, pero es el percance que más rápido superarás y que, efectivamente, termina siendo más práctico a la larga.

El teclado alterno está dominado por el numeral, el cual, al apretarlos, nos brinda todos los números y símbolos disponibles. Todos acomodados en una misma cara (mantener apretado este botón también nos abre el menú de emojis).

En los símbolos, habrá la opción de tener hasta cuatro combinaciones. Por ejemplo, en uno apretamos y teníamos el punto; si dejábamos apretando, el doble punto; si deslizábamos para arriba, la coma; y si dejábamos apretando, pero a la vez, deslizábamos hacia arriba, el punto y coma. Parece difícil, pero, nuevamente, es cuestión de acostumbrarse.

Donde sí encontré dificultad fue en el borrado. En realidad, todas las teclas al ser presionadas y deslizadas a la izquierda, borran lo último escrito, pero esto también es realizado por los dos botones de espacio que tenemos. Al apretarlas e intentar retroceder, muchas veces terminaba solo pulsando el espacio o espacio y punto, arruinando mi conversación y demorando tiempo extra.

Asimismo, el aprendizaje más doloroso es el de la nueva ubicación de las letras en nuestra distribución. Perderse era inevitable y, por fortuna, algunas veces el autocorrector incluido me ayudaba.

Para este punto, recomiendo mucho el juego que llega con la aplicación y que pone al usuario a apretar ciertas letras de manera rápida y consecutiva. Ayuda mucho a memorizar la ubicación de las nuevas letras y a agarrar más velocidad al digitar.

En el juego de la app, deberemos digitar rápidamente para que nuestro cohete no se estrelle. | Fuente: RPP Noticias

Dicho esto, debo decir que las primeras semanas me sentía como una persona mayor (de la misma manera que cuando reseñé un teclado con dos hileras de macros extra). Soy alguien que suele escribir rápido en cualquier plataforma y me sentía impotente al escribir lento cualquier conversación en WhatsApp (esto me ayudará a comprender mejor a las personas mayores que me piden ayuda con sus celulares).

Llegado a este punto, aunque haya parecido queja, a casi dos meses de uso, debo decir que el dolor valió la pena. Tal cual me lo prometieron, mis dedos gordos dejaron de equivocarse o de presionar dos teclas a la vez gracias al diseño de este teclado. Sinceramente, durante todo el tiempo, han sido contados con los dedos de la mano las veces que me he equivocado al escribir.



Un poco de práctica con el Typewise. | Fuente: RPP Noticias

El sistema de deslizamiento para funciones me pareció muy eficaz. Eso sí, extrañé el poder deslizar mis dedos por las teclas para formar una palabra completa sin tener que levantarlo.

Lo que no extrañé fue el hecho de no tener el dictado para teclado como en el Gboard, en el que accede al micrófono y te escribe lo que hablas. Asimismo, no me pidió ningún permiso extra ni atentó contra mi privacidad.

El teclado de emojis mantiene todos los tradicionales y con la misma figura con la que son enviadas, no como en otros teclados que mantienen un diseño distinto y puede llegar a confundir.

Ya con la práctica, debo decir que, aunque no escribo tan rápidamente como con el teclado por defecto, sí lo hago de manera consistente y sin mayores equivocaciones, sin necesidad de usar ningún tipo de autocorrector.

Lo que el usuario sí debe recordar es que esta app también tiene una versión de teclado convencional, pero ¿para qué lo comprarías si terminarás usando este estándar? No tiene sentido.

¿Vale la pena instalar Typewise?

El teclado virtual hexagonal Typewise es realmente una bendición para evitar errores en el tipeo y sus funciones son muy cómodas que, comparándolas con el teclado estándar, dan mayor fluidez y rapidez a las conversaciones. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, tendrás que pasar semanas de dolor y momentos que te harán perder la paciencia. Si puedes contra eso, te lo recomiendo. Pero, si no eres persistente, sentirás que lo compraste en vano a los días.

* Reseña realizada con una licencia del teclado entregada por Typewise desde el 25 de agosto hasta la publicación de esta reseña.



