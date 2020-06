Un tweet del presidente Donald Trump es ocultado por incumplir las normas de Twitter. | Fuente: Unsplash

Un nuevo tuit del presidente estadounidense Donald Trump es ocultado por Twitter por no cumplir con las reglas "realtivas al comportamiento abusivo". Sin embargo, Twitter indica que si no se tratase de un personaje gubernamental, se hubiera eliminado por completo.

"Por lo general, Twitter toma medidas sobre los Tweets que incumplen nuestras reglas. Sin embargo, reconocemos que a veces puede servir al interés público permitir que las personas vean Tweets que, de lo contrario, se eliminarían.", dice Twiiter en sus Políticas y pautas generales.

La plataforma considera que el contenido es de interés público si consituye un aporte a la compresión o el debate de un asunto que preocupa a todo el público.

Twiiter coloca un aviso antes de leer el contenido del presidente Donald Trump. | Fuente: Twitter

"Nunca habrá una "Zona Autónoma" en Washington, DC, mientras yo sea su Presidente. ¡Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria!", dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter.



Por lo general, Twitter debió eliminar este tipo de contenido, pero, al tratarse de un caso excepcional donde se involucra a un funcionario electo y del gobierno el tuit se conserva. Sin embargo, Twitter colocó un aviso que proporciona un contexto sobre el incumplimiento de las reglas.

Además, este aviso limita las opciones de interactuar con el tuit, no se podrá darle Me gusta, Retweet o compartirlo y el algoritmo de la red social no lo recomendará. "El objetivo de estas acciones es limitar el alcance del tuit sin afectar la capacidad del público para verlo y debatirlo."

Donald Trump y su pelea con Twitter

Desde la campaña presidencial de 2016, Twitter ha sido una de las principales vías de comunicación entre Donald Trump y sus seguidores.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que busca eliminar las protecciones que gozan las redes sociales para moderar sus contenidos. Esta fue una clara represalia luego de que Twitter marcó como engañosas un par de publicaciones del republicano.

