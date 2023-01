Un inversionista de Twitter se burló de Elon Musk y ofreció comprar la red social por 30 mil millones de dólares menos de lo que le costó al magnate.

Leonidas Raisini ofreció 14 300 millones de dólares por la compañía y, para hacer una proposición formal, utilizó la misma carta que Musk usó en su discurso de adquisición ante la antigua junta directiva.

En su carta, Raisini utiliza casi las mismas palabras que dirigió Elon Musk a Bret Taylor, el entonces presidente de dicha junta.

Como resultado, ofrezco comprar el 100 % de Twitter por $ 54,20 por acción en efectivo, una prima del 54 % sobre el día anterior a que comencé a invertir en Twitter y una prima del 38 % sobre el día anterior al anuncio público de mi inversión. Mi oferta es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista.

Sin embargo, desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada.

La carta del inversor a Elon Musk es la siguiente.

Antes de que adquiriera Twitter, había invertido en Twitter porque creía en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione.

Sin embargo, desde que adquirió Twitter, no ha cumplido su promesa de libertad de expresión y Twitter se ha convertido en un caldo de cultivo para el odio y el terrorismo en línea. Ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual bajo su propietario actual. Twitter debe transformarse en una empresa pública en la que los miembros se conviertan en sus propietarios. Juntos, estos miembros forman el órgano rector de Twitter y bajo un liderazgo que puede respetar la libertad de expresión sin difundir desinformación ni odio.

Junto con mis socios, mi fondo ha asegurado los fondos para comprar Twitter.

Como resultado, estoy ofreciendo comprar el 100 % de Twitter por $ 18,53 por acción en efectivo (14,26 mil millones), ya que no considero que la valoración actual de $ 41,09 mil millones sea precisa. Mi oferta es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendré que reconsiderar mi posición como accionista e informar a mi fondo para que retire mi inversión.

Twitter tiene un potencial súper extraordinario. Soy el indicado para desbloquearlo.