El juicio entre Elon Musk y Twitter se ha suspendido hasta el 28 de octubre.

La decisión fue tomada por la jueza Kathaleen McCormick, líder del tribunal de Delaware y encargada del proceso. El juicio estaba pautado para iniciar el 17 de octubre.

Lleguen a un acuerdo

La defensa legal de Elon Musk trató de cancelar el juicio dentro de las últimas sesiones ante la jueza, hecho por el que también volvió a ofertar los 44 mil millones de dólares para comprar a Twitter.

McCormick ha señalado que, si ambas partes no logran cerrar el trato hasta antes del 28 de octubre, el juicio volverá a reanudarse.

A principios de semana, Musk dijo que aceptaría un trato al precio original de 54,20 dólares por acción, siempre que finalizara su financiación y que el juicio se aplazara. Twitter también confirmó que quería cerrar el trato en sus términos originales.

¿Por qué aún no se concreta la compra?

Según medios internacionales, pese a la reciente disposición de ambas partes para la compra, aún hay puntos a detallar.

Bloomberg informó que Musk quería una disposición que aún le permitiera demandar a Twitter por la cantidad de bots en la plataforma, mientras que The New York Times informó que Twitter no quería suspender el juicio hasta que se hubiera pagado a sus accionistas.

