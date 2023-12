Los ingresos publicitarios de X caen 1 500 millones de dólares durante el 2023

Elon Musk no la debe estar pasando nada bien en X, antes llamado Twitter, ya que Bloomberg reporta que la plataforma terminará con 2 500 millones de dólares en ingresos publicitarios.

Este monto representa una “caída significativa respecto a años anteriores” e incluso es menor que las previsiones esperadas, ya que los ejecutivos esperan llegar a los 3 000 millones este 2023.

Caídas

Twitter tuvo mil millones de dólares de ingresos publicitarios por trimestre durante el 2022. Este año, ya con el nombre X, es diferente, con solo 600 millones de dólares en el mismo periodo.

El descenso del dinero de anunciantes se da por el contenido antisemita publicado en X, el cual según estimaciones en noviembre provocaron una pérdida repentina de 75 millones de dólares.

El medio informa que las ganancias por publicidad representan entre el 70 y el 75 % de los ingresos de X. Además, se sugiere que las ganancias totales de la plataforma serán de 3 400 millones de dólares, impulsadas por suscripciones y acuerdos de licencia de datos.

Entre las principales marcas que suspenden la publicidad en X se encuentra Disney, lo que parece haber ofendido especialmente a Musk.

El propio magnate se ha peleado anteriormente con Apple por decisiones similares. Para Musk, es culpa de los grupos que monitorean los discursos de odio por asustar a los anunciantes con una campaña de boicot.

Lo niega

Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales X, dijo a Bloomberg que su informe “presenta una visión incompleta de todo nuestro negocio, ya que las fuentes en las que confía para obtener información no brindan detalles precisos y completos”.

Benarroch también dejó claro que a X ya no le interesa que lo comparen con Twitter. El ejecutivo señala que X es un “NUEVO negocio global en evolución con múltiples fuentes de ingresos. Ya no somos Twitter y ya no nos medimos con las antiguas métricas de Twitter, tanto en términos de ingresos como de usuarios”.