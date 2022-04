SentiStrenght estima la fuerza de sentimiento positivo y negativo en textos breves, con dos puntos fuertes de intensidad de sentimiento, de -1 (no negativo) a -5 (extremadamente negativo) y de 1 (no positivo) a 5 (extremadamente positivo). Lo justifica basándose en que la psicología ha demostrado que procesamos en paralelo ambos tipos de sentimientos. Advierte, eso sí, de que la detección no siempre es precisa, sino conjetural.