Blizzard cancela la temporada competitiva 2019 de Heroes of the Storm

El torneo mundial y el torneo universitario han sido cancelados | Fuente: Blizzard

El panorama de Heroes of the Storm es incierto. El prometedor MOBA de Blizzard ha pasado por semanas de incertidumbre y el mal presentimiento que distintos personajes de la escena competitiva norteamericana del videojuego vaticinaban se están haciendo realidad. Blizzard ha confirmado que los torneos de esports Heroes Global Championship y el Heroes of the Dorm no irán más este 2019.

En un comunicado firmado por J. Allen Brack y Ray Gresko, presidente y jefe de desarrollo de Blizzard Entertainment, se ha informado que varios desarrolladores del videojuego están partiendo hacia otros proyectos de la misma compañía:

En los últimos años, el trabajo de evaluar nuestros procesos de desarrollo y tomar decisiones difíciles nos ha llevado al desarrollo de nuevos juegos y otros productos de los que estamos orgullosos. En este momento tenemos más juegos lanzados y proyectos sin anunciar que nunca antes en la historia de la compañía. También estamos en un momento en el que debemos coger algunos de nuestros talentosos desarrolladores y mover sus habilidades a otros proyectos

Este cambio ha provocado que los torneos oficiales de HOTS sean cancelados. El Global Championship se celebraba a lo largo del año en las regiones más competitivas del planeta y culminaba en medio del BlizzCon. Por su parte, el Heroes of the Dorm era la iniciativa universitaria en la que incentivaba la deportividad de los estudiante.

Sin embargo, la jugabilidad interna seguirá su curso normal. A lo largo del próximo año, la compañía seguirá sacando contenidos para el juego: personajes, eventos, modos de juego, etc.

Al final del día, estamos preparando el juego para sustentabilidad a largo plazo. Estamos agradecidos por el apoyo que la comunidad ha mostrado desde el inicio y el equipo de desarrollo seguirá dando soporte a Heroes con la misma pasión, dedicación y creatividad que lo ha hecho una experiencia tan única

¿Qué opinas? ¿Es el inicio del fin de Heroes of the Storm?

Heroes of the Storm es un videojuego gratuito que puede ser descargado desde Battle.net para PC. Sus personajes son miembros de videojuegos como Starcraft, Warcraft, Diablo y Overwatch.