Call of Duty ha generado más dinero que las películas de Marvel. | Fuente: Activision / Disney

Call of Duty es una de las franquicias más exitosas de la industria de los videojuegos. Pese a que sus detractores la acusan de no innovar y repetirse entrega a entrega, lo único cierto es que cada título es un éxito en ventas.

Activision, dueña de la licencia, ha revelado en un reciente comunicado que Call of Duty ha recaudado más que todo el Universo Cinematográfico de Marvel en la taquilla. Palabras mayores, si tenemos en cuenta el éxito de cada filme de la editora estadounidense.

Pero eso no es todo. La compañía también hizo un símil entre Call of Duty y lo recaudado por las películas de Star Wars y las diferencias son más que elocuentes. “Call of Duty se ha convertido en una de las propiedades de entretenimiento más exitosas de la historia. Call of Duty ha generado el doble de la taquilla acumulada de Star Wars”, sentenció.

Si bien Activision no difundió cifras concretas, basta referirnos a un dato concreto para darnos cuenta lo que mueve esta franquicia: Solo el último videojuego de la franquicia, Black Ops 4, facturó más de 500 millones de dólares en tres días.

Como ya es costumbre, este año se espera un nuevo lanzamiento de la saga, que aún no ha sido revelado. Sin embargo, recientemente ha sonado fuerte el rumor de que Activision está trabajando en la continuación de su subsaga Modern Warfare, una de las queridas por sus seguidores.