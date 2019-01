Marvel’s Spider-Man ha vendido a la fecha más de nueve millones de copias. | Fuente: PlayStation

El videojuego Marvel’s Spider-Man, exclusivo de PlayStation 4, recibirá pronto contenido de Los Cuatro Fantásticos, anunció la compañía editora en las redes sociales.

Marvel hizo este anuncio en el marco de la semana en homenaje a Los Cuatro Fantásticos, evento en el que se han anunciado todo tipo de contenido relacionado con estos personajes.

Uno de estos anuncios está relacionado con el popular videojuego de Insomniac Games, estudio que ha compartido la noticia, pero no ha dado mayores detalles.



Este anuncio ha generado una ola de especulaciones sobre el tenor de este nuevo contenido, que van desde el anuncio de una segunda expansión, tras la culminación The City That Never Sleeps.

Sin embargo, otras voces hablan de un nuevo traje para el Hombre Araña o hasta algún cameo dentro del videojuego. Sin embargo, todo continúa en el terreno de la especulación.

Cabe mencionar que esta semana Sony confirmó que Marvel’s Spider-Man ha vendido desde su fecha de lanzamiento, en septiembre, más de nueve millones de copias a nivel mundial, lo que lo consolida como uno de los más exitosos exclusivos de la compañía.