Recomendaciones

La penetración de los videojuegos y las aplicaciones móviles es irreversible, llegando no solo a adultos sino especialmente a adolescentes y niños. Ante esto, Jesús Veliz recomendó a los padres de familia involucrarse en los gustos de sus hijos, a fin de guiarlos y aconsejarlos ante eventuales riesgos. “Si no juegas con ellos, no vas a entender el universo del cual están hablando. No vas a entender los riesgos y las posibilidades. Tienes que dejar a tu hijo que te guíe un poco en esta experiencia. (...) No es un tema de prohibición, jamás es un tema de prohibición. Tiene que ver con un tema de tutoría. Si quieres que tus hijos estén contigo, juega con tus hijos, entiende el juego”, apuntó.