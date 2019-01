Gears of War es una de las franquicias claves de Microsoft | Fuente: Xbox

La esperada quinta entrega de Gears (antes Gears of War) ya tiene plazo de estreno. Microsoft han confirmado que Gears 5 llegará en exclusiva para la compañía durante este 2019.

El blog de Xbox lo ha señalado en un nuevo post que abarca los máximos estrenos que ya llegarán a la consola de sobremesa y a las computadoras durante el presente año: "Con juegos de Microsoft Studios como Crackdown 3, Ori and The Will of the Wisps, Gears 5, Gears Pop! y Minecraft: Dungeons, 2019 se está perfilando muy bien para Xbox, PC y los jugadores de dispositivos móviles", puede leerse en la entrada oficial.

El título de The Coalition es originalmente creado por Epic Games, pero Microsoft compró las marcas del videojuego ante el buen recibimiento que ha tenido por los fanáticos. Actualmente, es una de las franquicias insignias de la compañía.

Continuación directa de la última entrega de la saga, Gears 5 nos promete más acción visceral poniéndonos en la piel de un nuevo protagonista, sin dejar de lados a los personajes legendarios de la saga como Marcus Fenix.

Gears 5 aún no posee fecha exacta de lanzamiento, pero sabemos que llegará a Xbox One y a PC.

