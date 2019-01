La revista Famitsu ha publicado el listado de los diez videojuegos más vendidos en Japón durante el 2018, con un claro dominio de Super Smash Bros. Ultimate, el nuevo título de peleas de la popular franquicia de Nintendo.

Pese a haber llegado al mercado a inicios de diciembre, en pocas semanas Super Smash Bros. Ultimate se ha consolidado como un éxito comercial, sumando 2.360.655 copias vendidas en el mercado nipón.

De hecho, el listado revela también el dominio de Nintendo Switch en Japón. Según el listado, nueve de los diez videojuegos más vendidos en este país son para la consola híbrida de Nintendo, cediendo solo un puesto, el segundo, para Monster Hunter World, en su versión de PlayStation 4.

A continuación, el listado de los videojuegos más vendidos del 2018 en Japón:

1. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch) – 2.360.655

2. Monster Hunter World (PS4)– 1.944.083

3. Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Nintendo Switch) - 1.253.677

4. Splatoon 2 (Nintendo Switch)– 1.122.324

5. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) – 926.553

6. Super Mario Party (Nintendo Switch) – 764.853

7. Kirby Star Allies (Nintendo Switch) – 664.815

8. Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) – 575.926

9. Minecraft (Nintendo Switch) – 525.045

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) - 491.648

Las cifras hablan de un dominio de Nintendo, pero este año PlayStation puede cambiar la tendencia con una serie de lanzamientos programadas. En tanto, Xbox históricamente no ha tenido éxito en este mercado, por lo que no sorprende que no figure en lo alto del ranking.