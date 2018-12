China nunca ha tenido una buena relación con los videojuegos y su control sobre ellos ha crecido. Después del anuncio del uso de reconocimiento facial para limitar las horas de juegos de los menores de edad y la implementación de múltiples trámites para procesar una licencia de videojuegos en el país, ahora se ha confirmado que el Comité Ético de Revisión de Juegos Online ha hecho una revisión de 20 títulos online y que ha prohibido hasta 9 videojuegos.

Según informan South China Morning Post y Reddit, ha transcendido que Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds y Paladins han sido prohibidos en su totalidad por “contener violencia, sangre y contenido vulgar”. Sin embargo, no son los únicos afectados. H1Z1, Alliance of Valiant Arms, Ring of Elysium, Free Fire, Knives Out y Quantum Matrix completan esta lista de juegos censurados.

Asimismo, hasta 11 títulos tendrán que hacer correcciones si es que desean seguir en el gigante asiático. Overwatch, League of Legends, Arena of Valor, Diablo III y World of Warcraft encabezan esta sección de juegos “con provocativos personajes femeninos, recompensas otorgadas por el rango y chats inapropiados”.

Estas duras condiciones afectarán de manera drástica a la industria en uno de los países más importantes en términos económicos y de volumen de jugadores. 10 de los 20 títulos revisados pertenecen a NetEase y Tencent, grandes líderes de la industria que trabajan con Blizzard Enternaintment o Riot Games.

La creación del Comité de Ética de Juegos en Línea se produjo en medio de las preocupaciones sobre la adicción a internet, la miopía infantil y el contenido inadecuado en el mercado de videojuegos de 38 mil millones de dólares de China, lo que llevó a Beijing a reforzar su control sobre la industria y congelar la aprobación de nuevos títulos este año.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!