Jump Force | Se anuncia nuevo periodo de BETA para Latinoamérica

Bandai Namco Latinoamérica acaba de anunciar un nuevo periodo de BETA abierta para Jump Force, su más reciente título de peleas basado en los mangas más populares de la editorial Shonen Jump. Podrás jugar la BETA en PlayStation 4 y Xbox One el día 29 de enero a las 2:00 AM hasta las 7:00 AM, luego se abrirá de nuevo desde las 11:00 PM hasta las 4:00 AM. El siguiente día, será el 2 de febrero de 10:00 AM hasta las 3:00 PM.

Las dos primeras sesiones de prueba tienen atípicos horarios porque están alineados con el horario de Japón, esto obedece a asegurar una integración en línea óptima durante el lanzamiento, según Bandai Namco.

Los personajes disponibles serán:

Gokú

Freezer

Naruto

Sasuke

Luffy

Zoro

Hysoka

Gon

Ichigo

Rukia

Kurohige

Vegeta

Seiya

Yusuke

Toguro

Kenshin

Kenshiro

Jump Force celebra los 50 años de la revista japonesa Shonen Jump juntando a sus franquicias más populares, como Dragon Ball Z, One Piece, Naruto Shippuden, Saint Seiya, entre otras. Está siendo desarrollado por el estudio Spike Chunsoft y será lanzado el 15 de febrero para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.

