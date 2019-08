El filme Ni no Kuni se estrenó el pasado 23 de agosto en Japón. | Fuente: Warner Bros.

La película basada en el videojuego Ni no Kuni ha fracasado en su estreno en los cines japoneses, mientras que la crítica ha sido implacable con el filme.

La producción, estrenada el pasado 23 de agosto, ha recaudado en su primera semana 140 millones de yenes (poco más de un millón 300 mil dólares), ubicándose en el séptimo puesto del box office nipón.

El portal Crunchyroll resaltó que la película de Ni no Kuni logró ni la mitad de recaudación que hizo Dragon Quest: Your Story, otro filme basado en un videojuego.



La producción no solo ha tenido una decepcionante taquilla, sino que la crítica ha sido implacable. “Es un trabajo plano y sin vida. Sus escenas de acción dibujadas a mano flotan en la pantalla, mientras que sus monstruos, vehículos y extras generados por computadora parecen sacados de un videojuego de hace una década”, cuestionó The Japan Times.

Además, según Vandal, otros críticos cuestionan al filme por intentar “aprovechar la ausencia de Studio Ghibli en el mercado”.

Cabe mencionar que la película de Ni no Kuni no guarda relación alguna con los videojuegos estrenados hasta la fecha. De momento, no hay planes para estrenarla fuera de Japón.