Los cinco videojuegos más esperados de febrero 2019

Febrero recién comienza y tendremos un mes completo de proyectos que buscan encandilar a los videojugadores más apasionados de la industria. Títulos esperados para consolas y computadoras llegarán durante este mes y te dejamos con nuestra selección de los videojuegos que generan más expectativas.

Far Cry New Dawn

Aunque en un principio parecía algo más que un ajuste a Far Cry 5, los últimos tráilers de Far Cry New Dawn han calado en una historia muy interesante que se ajustan a una jugabilidad ya conocida. El spin-off de la saga principal llegará el 15 de febrero a PC, Xbox One y PlayStation 4.

Crackdown 3

Siete años después de la segunda entrega, el videojuego de acción-aventura y mundo abierto llegará este 15 de febrero para PC y Xbox One. Con una convincente campaña de 15 horas de duración, el título buscará generar una nueva comunidad gracias a su incorporado multijugador que promete.

Jump Force

El máximo crossover de personajes de anime llegará finalmente a las multiplataformas. Jump Force reúne en una nueva faceta a miembros de la revista Shonen Jump: DeathNote, Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-OH!, Jojo’s y más. Si alguna vez te preguntaste si Naruto podría vencer a Gokú, este juego es para ti.

Metro Exodus

Metro es de las sagas más prometedoras que se crearon en los últimos años. Sin embargo, y sin menospreciar el trabajo detrás de este nuevo proyecto, la gran expectativa por su lanzamiento es la polémica que se ha forjado tras su salida en exclusiva por Epic Games Store. La venta de este videojuego puede ser vital para el camino de esta creciente tienda y todos los jugadores de PC quieren saber cómo finalizará la historia.

Anthem

El videojuego más esperado de este febrero es Anthem. Con una calidad gráfica impresionante, BioWare busca convertir a este título en uno de los mayores mundos abiertos lanzados hasta la fecha. Tomando grandes rasgos de Warframe o Destiny, este espacio futurista nos impondrá misiones y raids cooperativas e individuales que priorizarán la experiencia y la jugabilidad. El demo tuvo grandes altibajos, pero, sin duda alguna, brindó bastantes detalles de cómo será el juego completo y la verdad es que si convence.

¿Cuál esperas tú?

