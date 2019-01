El portal Metacritic publicó su listado con los videojuegos mejor valorados por la prensa especializada del 2018, ranking que encabeza el western Red Dead Redemption 2, de Rockstar Games.

Metacritic, que recopila las calificaciones de la prensa especializada, reveló que las calificaciones de Red Dead Redemption 2 tuvieron un promedio de 97, una cifra muy cercana a la perfección.

Luego aparecen títulos como God of War, con una media de 94, Super Smash Bros. Ultimate (92), Forza Horizon 4 (92), Divinity: Original Sin II - Definitive Edition (92) y Bayonetta 2 (92).

Luego aparecen notables videojuegos como Dead Cells y el remake de Shadow of the Colossus, ambos con un promedio de 91 entre los medios especializados.

Metacritic también compartió el listado de los videojuegos que fueron mejor valorados en los últimos cinco años, un selecto grupo donde no están exentas las sorpresas.

2018: Red Dead Redemption 2 (Xbox One y PlayStation 4)

Como adelantamos líneas arriba, el western Red Dead Redemption 2 logró una media de 97 por la prensa especializada. Curiosamente, este año no se llevó el GOTY en The Game Awards, galardón que terminó en manos de God of War.



2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

El lanzamiento de la Nintendo Switch estuvo acompañado por uno de los mejores videojuegos de la compañía en años: Breath of the Wild. El título de Nintendo logró un promedio de 97 en los medios especializados.



2016: Uncharted 4: A Thief's End (PlayStation 4)

La última aventura de Nathan Drake fue ampliamente elogiada por la prensa especializada, que destacó su historia, ritmo y jugabilidad. El juego de Naughty Dog, exclusivo para PlayStation 4, logró un promedio de 93 en la prensa videojueguil.



2015: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Xbox One)

El último videojuego de Hideo Kojima antes de abandonar Konami fue elogiado por la prensa, pese a que un grueso sector de fanáticos lo cuestionó por ser un título lanzado sin terminar, con un final apresurado. Cabe mencionar que la versión de Xbox One tiene una media de 95, mientras que la edición de PlayStation 4 se quedó en 93.



2014: Super Smash Bros. for Wii U (Wii U)

La expectativa por el nuevo juego de la popular franquicia de lucha fue tal que desde su lanzamiento se impuso en las ventas y en la crítica especializada. El juego de la extinta Wii U logró una calificación promedio de 92.