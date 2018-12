El auto en llamas fue promocionado con un singular video de 2 horas | Fuente: Naughty Dog

The Last of Us es uno de los exclusivos de PlayStation 3 más resaltantes en la vida de la consola. Su gran narrativa y jugabilidad ha emocionado a más de uno y se erige como un título de peso. Es por eso que, para “calentar” aún más la llegada de la parte 2, Sony y Naughty Dog han puesto un tema dinámico gratuito para los usuarios de PlayStation 4.

Las imágenes del tema son tomadas directamente del tráiler de The Last of Us: Part II en el Paris Games Week 2017, en el que se muestra un área desolada en la noche y escenas de torturas de rehenes. Como fondo, un auto incendiándose brindaba el toque final a las fuertes escenas.

La compañías detrás del videojuego han decidido anunciar este tema con un curioso video del auto en llamas que se repite por un total de 2 horas.

¿Cómo conseguirlo?

Para tener este tema dinámico, solo debes dirigirte a la Play Store y buscar el nombre "The Last of Us Part II – Tema de coche en llamas" y descargarlo gratuitamente. De todas maneras, te dejamos el link web de este regalo.

The Last of Us: Part II es un videojuego de acción y aventuras, con elementos de supervivencia, enmarcado en un mundo post-apocalíptico donde habitan unos seres infectados por un virus que los vuelve agresivos. La mecánica de la segunda parte seguirá basandose en la elección de la lucha (mucha más gráfica y pertinente en esta edición) o el sigilo. Aún no tiene fecha de salida, pero se espera que sea para mediados del 2019. Conoce más de cerca sobre sus características en el siguiente enlace.

