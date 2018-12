La PlayStation Classic no ha tenido el impacto esperado. | Fuente: PlayStation

La PlayStation Classic tiene poco menos de un mes en el mercado y ya se vende a casi la mitad de precio. Tiendas como Amazon ofertan la retroconsola de Sony a 60 dólares, un 40 % de su precio de lanzamiento, y en Perú ya hay rebajas drásticas para captar el interés de los jugadores. ¿Se puede hablar ya de un fracaso?

La prensa especializada ha sido unánime en cuestionar a la retroconsola, no solo por la controversial selección de los títulos pregrabados, sino también por el uso de un emulador de código abierto que, para colmo, no corre bien todos los juegos. “La PlayStation Classic no le hace justicia al legado de la consola original, aquella que marcó no solo a la industria de los videojuegos sino a millones de gamers”, destacó el blog Más Consolas.

José Luis Rodriguez, ex MasGamers y administrador del fanpage El Pelao Gamer, es un poco más ácido en sus críticas y en diálogo con RPP Noticias consideró que la PlayStation Classic “ha nacido muerta y dudo que Sony quiera salvarla”.

“Las agresivas bajadas de precio en todo el mundo anuncian su muerte. Este era un producto para aprovechar las fiestas navideñas en todo el mundo y que se venda a raudales”, apuntó el experto.

¿Se puede salvar a la PlayStation Classic del fracaso? Enrique Junior Martínez, de Cultura Parallax, planteó que Sony retire silenciosamente el producto del mercado para mejorarlo y relanzarlo posteriormente con mejor interfase, emulación “y meterle los juegos optimizados”.

“Pero no estamos en un mundo perfecto y Sony no va a hacer todo eso. ¿Qué nos queda? Lo que ya está pasando: Sony está tirando por tierra el precio y los modders ya están viendo la forma de hacer lo que queramos con este gadget. Otra opción sería permitir que la Classic sea actualizada vía USB o internet y permita comprar juegos de la PSN Store. Pero esto también lo veo muy poco probable”, dijo el también bloguero.

“Suena idílico pensar que la PlayStation Classic pueda ser salvada por la piratería. (...) El hardware que tiene va muy bien para una máquina de emulación. (...) Ya hay muchos usuarios trabajando en versiones más optimizadas de algunos de los emuladores más populares. Sin embargo, más que salvar a la PlayStation Classic, la piratería la hará ‘popular’ y seguramente un producto muy buscando por los fanáticos de la emulación y lo retro”, apuntó, por su lado, Rodríguez.



PlayStation Classic ¡Atención, gente! Acá les dejo el unboxing de la #PlayStationClassic, y de paso hicimos una comparativa con la NES Mini y la SNES Mini. Espero sus comentarios. Publicado por Más Consolas en Domingo, 16 de diciembre de 2018

El factor precio

Que la consola siga bajando de precio podría ser un arma de doble filo, ya que esta medida terminaría desprestigiando a la marca. Solo en Perú, la consola ya se vende en retails oficiales a S/400 soles, una rebaja de 200 soles respecto a su precio de lanzamiento.

“Que siga bajando de precio solo hará más daño a la consola y a los fans que sí la compraron a precio completo. La bajada ha sido tan drástica que es la primera vez que vemos cómo un producto baja en el mercado local en solo tres semanas”, comentó Rodríguez.

Martínez, por su lado, tiene un pronóstico distinto. “Es muy probable que el precio vuelva a subir y hasta supere el original cuando la consolita sea hackeada a la perfección. Pasó con el PS TV que arrancó a $100, bajó a menos de $50 y ahora alcanza los $200 en mercados online”, sentenció.