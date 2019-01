| Fuente: Progamer

Por Erich García Tafur.

Como es costumbre por parte de NVIDIA y tal como ocurrió con las generaciones anteriores, para completar el catálogo de nuevas tarjetas gráficas es necesario incluir una orientada a la gama media en videojuegos. Aún con el Ray Tracing camino a implementarse en muchos más juegos y pese a haber demostrado su potencia frente a la generación anterior, la nueva serie RTX ha recibido diversas críticas por su elevado costo, pues no compensa el hecho de tener unas tarjetas cuyo potencial aún no se puede exprimir en un 100%. Es ahí donde radica la importancia de la introducción de una gama media, que cuente con algunos beneficios de las tarjetas tope de gama, pero a un precio más asequible.







Es por esto que la RTX 2060 viene a ocupar un espacio clave para los intereses de NVIDIA, ya que, aunque no podemos decir que sea una tarjeta "para las masas", es una opción interesante para quienes quieren disfrutar de las bondades del Ray Tracing a futuro sin tener que pensar en lastimar su billetera gravemente.



Especificaciones





En la presentación de la 2060, Jen-Hsun Huang, CEO de NVIDIA, mencionó que dentro de sus características, la RTX 2060 alcanzaría teóricamente unos 55 T Tensor FLOPs, pero en vista que no contamos con la manera de probarlo realmente, sólo mencionaremos las características conocidas de esta tarjeta gráfica, construida en un proceso de 12 nm.

Se confirman varias de las características que se vieron en los leaks. | Fuente: Progamer

Características



La RTX 2060 aún en su empaquetadura. | Fuente: Progamer

Si quisiera resumir la descripción de sus características externas, tendría que decir que tanto en diseño y dimensiones es prácticamente idéntica a su hermana mayor, la RTX 2070 Founders Edition. Incluso tiene el mismo peso (969 g) frente a los 1250 y 1340 gramos de la RTX 2080 y la RTX 2080 TI, respectivamente. Misma toma de alimentación lateral de 8 pines, mismo par de ventiladores de 8.5 cm, mismos puertos de salida de video...

¿Qué es lo que cambia entonces (aparte del logo, claro)?









La tarjeta viene con una guía de soporte y de inicio rápido dentro de la caja | Fuente: Progamer

Como es de suponer, la diferencia está en lo de adentro. Si nos guiásemos sólo de los TFLOPs -un error muy extendido en nuestros días- además de algunas especificaciones descritas, podríamos decir que la RTX 2060 estaría compitiendo con la GTX 1070, pero como demostrarán las pruebas que hicimos, esto no puede estar más alejado de la realidad. Teniendo en cuenta que la RTX 2080 tiene un rendimiento similar al de una GTX 1080 TI, y que la RTX 2070 tiene uno ligeramente superior al de una GTX 1080, tenía algo de lógica pensar que la RTX 2060 buscaría ser el reemplazo de la GTX 1070.



Nos equivocamos. Y en la fase de pruebas entenderán por qué. Por el momento, vayamos revisando algunas de las características de la RTX 2060.







Vista Lateral de la RTX 2060 | Fuente: Progamer

Tal y como adelantamos, vista de costado la RTX 2060 es idéntica a las 2070. Como ella, tiene la misma longitud y tampoco cuenta con el puerto SLI presente en la 2080 y 2080 TI. Aunque es cierto que en realidad muy poca gente utiliza SLI con tarjetas de gama media, hubiese sido interesante tener esta posibilidad tanto en la 2070 y 2060. Entendemos que NVIDIA ha tomado esta decisión no sólo por un tema de poco uso de usuarios, sino también para evitar el canibalismo de una configuración SLI a los modelos flagship de su catálogo.



Backplate de aluminio. | Fuente: Progamer

Tal y como en las otras versiones de tarjetas RTX, el backplate es de aluminio color gris, cubriendo completamente la parte trasera del PCB y envolviendo los componentes internos al juntarse con el otro bloque de aluminio. La estructura deja los espacios para los ventiladores, que como vimos en los otros modelos, permiten una mejor ventilación que la generación anterior de versiones Founders Edition, lo que a su vez permite que pueda ser overclockeada de mejor forma.



Conectores de video de la RTX 2060 | Fuente: Progamer

Dos DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 DVI y un puerto USB-Type C habilitado para Virtual Link. Los mismos que en la RTX 2070. Vale recordar que todos los puertos se pueden usar a la vez para configuraciones con monitores múltiples.



Otra vista lateral | Fuente: Progamer

Como también habíamos mencionado, la toma de energía de la tarjeta es un conector lateral de 8 pines, tal y como el la RTX 2070. En este caso, la potencia de diseño térmico (TDP) es inferior a las de la RTX 2070 (185 W en el modelo FE - Founder's Edition) y superior a la de la GTX 1070 (150 W en el modelo FE), encontrándose en los 165 W. El fabricante recomienda como mínimo usar una fuente (PSU) de unos 500 W, aunque personalmente recomendaría una de 650 W, 80 Plus Bronce (y si es posible, Gold) para andar sobre seguro. Vale decir que el diseño lateral del conector, personalmente hablando, favorece la estética de la tarjeta.

La RTX 2060, ya instalada. | Fuente: Progamer

Pruebas





Antes de empezar, detallaremos las características del equipo usado para este fin.





Motherboard Asus Z170i Pro Gaming Procesador Intel Core i5 6600k @4.5 GHz (OC) Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 Founder's Edition RAM Corsair Dominator Platinum 3200 MHz 16 GB (2 x 8 GB) PSU Corsair RM750 80 Plus Gold (Modular) Versión de Driver NVIDIA 417.54





NOTA: Un punto extremadamente importante de señalar es que para realizar este review, como podrán notar, el fabricante (NVIDIA) nos ha provisto de un driver que aún no ha sido lanzado, con el objetivo de que la tarjeta rinda de la manera esperada. Actualmente todavía sigue vigente la versión 417.35, el cual fue lanzado el 12 de diciembre de 2018. Para evitar las suspicacias, pero sobre todo por curiosidad personal, hicimos unas pruebas antes y después de la instalación de este driver (417.54) con los modelos de la serie Pascal, encontrando que los resultados en la mayoría de pruebas son prácticamente los mismos e incluso, en algunos casos, superiores a cuando se usó el driver versión 417.35.





Por temas de tiempo, vale decir que se utilizó la herramienta de overclock automático OC Scanner del MSI Afterburner, haciendo algunas pequeñas modificaciones en el preset automático de la curva de ventiladores para alcanzar algunos MHz adicionales.







Core Voltage

+100

Power Limit

118% Temp Limit

87°C

Core Clock

Curve (los automáticos arrojados por OC Scanner)

Memory Clock

+800 MHz

Fan Speed

Auto







Con esta configuración se pudo llegar hasta los 2070 MHz y con una temperatura máxima de 71°C, que no es tan baja que digamos, pero que para ser un modelo Founders no ha sido mala. Entendemos que con un modelo custom con más y mejores ventiladores, los resultados pueden ser superiores.



Pruebas Sintéticas

Partamos evaluando los resultados del test Fire Strike de 3D Mark, uno de los más confiables en cuanto a benchmarks se refiere. Para esta ocasión se tomará en cuenta el Graphic Score. Hay que aclarar que, por ser un modelo Founders Edition, los resultados pueden diferir levemente de los que puedan obtenerse de modelos comerciales "custom", además de la suerte de la popularmente conocida Silicon Lottery (chance de que te pueda tocar un mejor o peor modelo en desempeño).

Resultados altamente curiosos nos arroja este benchmark sintético. | Fuente: Progamer

Los resultados, a simple vista son bastante interesantes. El rendimiento de la RTX 2060 no sólo supera al de la GTX 1070, sino que prácticamente se equipara al de la GTX 1070 TI, tanto en frecuencia pase como en modo overclock.





En frecuencia base, la RTX 2060 supera en un 8.3% al resultado de la GTX 1070 y llega a un empate técnico con la GTX 1070 TI (ligeramente por debajo), mientras que en overclock, supera a la primera en un 19.6%, mientras que a la segunda en un 10.1%. Es justo en modo overclock en el que la RTX 2060 pasa a la 1070 TI (también OC) en un 4.7%. Esto probablemente se explica en el hecho de que las versiones Founders de Turing tienen una mejor ventilación que las versiones Founders de arquitectura Pascal.

Metodología para pruebas en juegos



La mayoría de ocasiones, los resultados en los que nos solemos fijar son los de los fps promedio, que si bien nos dan una referencia, no nos muestran el panorama completo de la experiencia gráfica de un videojuego.





Sucede que no sólo es importante un frame rate alto, sino también estable, puesto que de lo contrario, sentiremos pérdidas bruscas de fluidez de juego, debido a la caída del frame rate. Es por ello que si tenemos un juego que corra a 30 fps estables sentiremos una mejor fluidez que uno que vaya a 40 fps pero con caídas bruscas. La pregunta es ¿cómo identificamos eso?





Existen valores mínimos del framerate que se descubren al analizar el frame time, o en lenguaje sencillo, el tiempo que transcurre entre una imagen y otra al ser procesada y proyectada. Esos valores son conocidos como los LOW, que en realidad son valores percentilares mínimos a los que podría caer el frame rate: 1% Low y 0.1% Low.





¿Qué herramienta o aplicativo podemos usar para medir esto? Existen varias, pero una de las más usadas es FRAPS, la cual usaremos para esta ocasión. Vale decir que el propio MSI Afterburner tiene también su herramienta de benchmarking de videojuegos, la cual es bastante sencilla de usar. Adicionalmente, para el control de temperatura y frecuencias hemos usado HWiNFO64, otra herramienta bastante confiable para estos fines.



Pruebas en juegos





Todas las pruebas se realizaron con el más reciente driver de NVIDIA, el cual nos fue provisto por los representantes de la propia compañía cuya versión es la 417.54, la cual todavía no ha sido lanzada oficialmente (al cierre de esta edición sigue vigente la versión 417.35). Frente al driver anterior, no se han mostrado mejoras significativas para las tarjetas de la serie Pascal.

| Fuente: Progamer

Assassin's Creed Odyssey es un título lanzado recientemente y, tal y como vimos que sucedió cuando hicimos el review de la 2080 TI, es un juego altamente exigente para el sistema. La configuración en Ultra a 1080 nos arrojaba un frame rate bastante irregular, por lo que decidimos bajar la configuración a Very High, desactivar el Anti Aliasing y activar el cap de 60 fps. Esto con el fin de hacerlo más estable y tener una experiencia más fluida. A nivel de fps promedio, se muestra una paridad entre los resultados de la RTX 2060 y la GTX 1070 TI, con la diferencia que radica principalmente en el 0.1% Low. Esto significa que, pese a que a simple vista la experiencia debería ser similar por los fps promedio, las caídas de frames con la 1070 TI se perciben más, dando una experiencia un poco más entrecortada por momentos. En modo overclock, esta diferencia asciende hasta un 57% en el 0.1% Low y hasta 16.5% en 1% Low, si tomamos como referencia los resultados base (sin overclock) de la 1070 TI.

Pese a que sabíamos que no iba a ser posible alcanzar ni de cerca el "santo grial" de los 4K y 60 fps a la vez, nos atrevimos a probar qué podría ocurrir si subíamos la resolución a 4K y poniendo el cap de frames a 30 fps. Los resultados en verdad nos sorprendieron.



| Fuente: Progamer

Pese a que con reloj base el juego sufría algunas caídas notorias de frames, en modo overclock la RTX 2060 nos brinda una experiencia bastante aceptable para estar limitada a los 30 fps. Por la configuración y fluidez con la que pudimos jugar, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que brinda una experencia superior a la de la Xbox One X y la PS4 Pro, en vista que ambas consolas tienen caídas de resolución. ¿A qué costo? Eso es algo que veremos en las conclusiones.



| Fuente: Progamer

Battlefield 1 es un juego lanzado hace más de 2 años, pero todavía bastante popular. Aquí no tuvimos miedo de preparar una configuración Ultra, y si bien los resultados están dentro de lo esperado a nivel comparativo, notamos que hay una disminución de desempeño frente a benchmarks anteriores realizados con tarjetas de la serie Pascal. Incluso revisando otros reviews, notamos que los resultados están un poco por debajo de otros, aún siendo de versiones Founders Edition -que suelen ser algo más limitadas que las versiones custom-. Esto puede deberse a algunos factores: el primero y más probable es el efecto del nuevo driver que es posible que aún tenga algunas incompatibilidades con este juego. El segundo, el conocido cuello de botella, que podría darse en vista que estamos usando un procesador de 4 núcleos y 4 hilos. El tercero y menos probable es que hayan procesos ocultos que estuviesen exprimiendo en segundo plano los recursos del sistema, pero al menos después de la revisión que hicimos -salvo que sea por un virus o estén usando minado- es muy improbable.







De cualquier manera, se vuelve a evidenciar la similitud de los resultados de la RTX 2060 y la GTX 1070 TI, obteniendo una mejor diferencia en Lows la primera, de hasta un 9.1% al estar overclockeadas ambas.



| Fuente: Progamer

Aunque estuvimos esperando que se habilitase el Ray Tracing en Final Fantasy XV, la cancelación de los DLC pendientes y la salida de Hajime Tabata terminaron por arruinar las ilusiones de quienes esperábamos probar este juego con las características que ofrece la línea RTX de NVIDIA. Pese a ello, sigue siendo interesante probar la tarjeta con los benchmark propios del juego.







Tal y como apreciamos, a nivel de fps promedio y a reloj base, hay un empate técnico entre la 1070 TI y la RTX 2060 con una ligera ventaja de la 2060 en modo overclock. Tal y como en los anteriores juegos, se nota una mejora en los Lows, lo que se traduce en que la experiencia con la RTX 2060 se siente un poco más fluida en general.



| Fuente: Progamer

Sin duda es un resultado definitivamente errático, lo que da más sospechas de que el desempeño irregular es debido al driver. Vemos que la GTX 1070 arroja una tasa mayor de fps promedio, incluso que la de la 1070 TI y la RTX 2060, lo cual, siendo estas últimas tarjetas sobre el papel más potentes, resulta inverosímil. Es cierto que de todas maneras la experiencia resulta más fluida con la RTX 2060 por sus Lows "altos", pero aún así su desempeño en fps promedio debería ser más alto.





Todo haría pensar que NVIDIA tendrá que trabajar para corregir la compatibilidad de este driver con Overwatch.

| Fuente: Progamer

Finalmente encontramos un resultado mucho más parejo en The Witcher 3, en donde encontramos un desempeño mejor de la 1070 TI en las versiones con reloj base, mientras que la 2060 se desempeña mejor en modo overclock. Es curioso que esta última haya tenido un 0.1% Low de 33, pero seguramente es algo que se pulirá con los drivers que se lancen posteriormente.

Veamos qué sucede en 4K.



| Fuente: Progamer

Con especificaciones en High, la RTX 2060 vuelve a tener un desempeño bastante aceptable, superando por un margen mínimo a la GTX 1070 TI. Respecto a sus valores normales, la mejora con overclock es de hasta un 12.3%, por lo que incluso siendo un modelo Founders Edition, dicho overclock se justifica por ser la mejora sustancial.

Es también interesante notar que, nuevamente, un desempeño gráfico superior al de las consolas mejoradas incluso con el cuello de botella al tener un procesador de sexta generación. 17.4 fps como máximo y 8.1 fps (en modo overclock) como mínimo.



Temperaturas y consumo energético.







Gracias al OC Scanner, tuvimos un manejo mucho más rápido del control de temperatura de la tarjeta por el OC automático. Esto permite hacer cambios en el reloj de frecuencia sin temor a que se llegue a temperaturas muy elevadas.







Incluso en modo overclock, la RTX 2060 se mantuvo a un máximo de 76°C durante el Stress Test del 3D Mark, lo que si bien no es una temperatura muy baja que digamos, es aceptable para ser una versión Founders.







Respecto al consumo máximo de energía, éste llegó a los 213 W. Tal y como mencionamos líneas atrás, si bien el mínimo requerido es una fuente de 500 W, recomendamos enérgicamente una fuente de 650 W, y sobre todo si piensan hacer overclock, es imperativo que sea uno de alta calidad.



Conclusiones

La RTX 2060 viene a ocupar el asiento disponible de la gama media dentro de la familia de tarjetas con arquitectura Turing. Lo que se comentaba en los leaks soltados en estos días era cierto: viene para tomar la posta dejada por la GTX 1070 TI, aunque esto deja muchas cosas para pensar.

En primer lugar porque, ya confirmado su precio de lanzamineto -349 dólares- canibalizaría a su competidor Pascal, la GTX 1070 TI, que en USA se pueden encontrar a partir de 430 dólares -Amazon-al cierre de esta edición. Si tienes ya una GTX 1070 TI y no estás interesado en la tecnología Ray Tracing -que aún no se encuentra disponible en la mayoría de títulos triple A- entonces puedes seguir con tu tarjeta tranquilo, es innecesario el update. Si eres entusiasta y quieres probar algunos juegos que tengan tanto Ray Tracing como DLSS (Deep Learning Super Sampling), que son muy pocos aún, entonces podrías considerar la opción, ya que según lo comentado por el CEO de NVIDIA, en juegos que tengan tanto Ray Tracing como DLSS, el desempeño sería mayor que el de la GTX 1080.



En segundo lugar, en temas de costo-beneficio sería la opción ideal de la familia Turing, puesto que como pudimos ver, es capaz de mover algunos juegos como Assassin's Creed Odyssey o The Witcher 3 a 4K nativos, aún cuando es a 30 fps o más de 45 -en el caso de The Witcher 3-, siendo a su vez una alternativa interesante para jugadores de PC, frente a las consolas PS4 Pro y Xbox One X. El problema es el precio que aún mantienen sus hermanas mayores de la serie RTX, con costo mínimo de la RTX 2070 de 499 dólares en USA. Teniendo en cuenta que un RTX 2070 tiene un desempeño similar al de una GTX 1080 y la RTX 2060 al de una 1070 TI, la diferencia en desempeño de entre un 8-10% no compensaría un precio 42% mayor.

El desempeño ha sido notable, pero queda la sensación de curiosidad por las posibles incompatibilidades del driver 417.54 con juegos como Overwatch, de modo que seguiremos buscando las causas y de encontrar solución lo actualizaremos en este review. De momento, hemos visto que en 4K algunos juegos se comportan bien.

A un precio de 349 dólares y con fecha de lanzamiento el 15 de enero, además de contar de regalo con los juegos Anthem o Battlefield V -los cuales tendrán tanto Ray Tracing como DLSS-, esta tarjeta ofrece un alto valor.



Pros:

- Excelente desempeño de gama media en configuraciones Ultra a 1080p y en 4K a 30 fps (haciendo algunos ajustes gráficos).

- Gran valor precio-beneficio frente a otros modelos de arquitectura Turing e incluso sobre algunos de arquitectura Pascal.



- Diseño estilizado.

- Temperatura adecuada para ser un modelo Founders Edition.





Contras:

- Sus drivers aún no funcionan de manera óptima, sobre todo a 1080p.



- El sistema de ventilación es mejor que el de la generación Pascal, pero todavía tiene por mejorar si se busca un mejor overclock.



CALIFICACIÓN PROGAMER: 4.5/5