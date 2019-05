Sony confirmó que The Last of Us: Part II y Death Stranding llegarán a PlayStation 4

The Last of Us: Part II y Death Stranding tienen varios años de desarrollo. | Fuente: PlayStation

La compañía japonesa Sony confirmó que los títulos exclusivos Ghost of Tsushima (Sucker Punch), The Last of Us: Part II (Naughty Dog) y Death Stranding (Kojima Productions) saldrán en PlayStation 4, descartando así que sean lanzados solo en su próxima consola de videojuegos.

La falta de noticias sobre estos títulos, en especial del enigmático Death Stranding -de Hideo Kojima-, avivó los rumores sobre la posibilidad de que ya no lleguen a PlayStation 4 y se conviertan en títulos que acompañen al lanzamiento de su nuevo dispositivo.

Sin embargo, un informe revelado por la compañía coloca a estos tres títulos como próximos estrenos de PlayStation 4, consola que está cerca de romper la marca de los cien millones de unidades vendidas a nivel mundial.

No obstante, no se descarta que los tres videojuegos sean títulos intergeneracionales, y que haya un lanzamiento de versiones tanto para la actual como para la próxima consola. Además, Sony ya confirmó que su nuevo dispositivo -cuyo nombre tentativo sería PlayStation 5- será retrocompatible, por lo que podrá ejecutar los títulos de la PlayStation 4.