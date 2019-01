Ghost of Tsushima es uno de los juegos más esperados de PlayStation 4. | Fuente: Sony

La división europea de Sony publicó un video en YouTube en el que incluyó a sus exclusivos Death Stranding, Ghost of Tsushima y The Last of Us: Part II como parte de sus próximos estrenos, infiriendo que podrían llegar durante el 2019.

“El 2018 ha sido un año increíble en PlayStation, pero todavía queda mucho por llegar. ¿Qué juego esperas con más ganas?”, consulta Sony en sus redes sociales al presentar el video.

En el montaje, se incluyen videojuegos con fecha de lanzamiento confirmada, como Kingdom Hearts III, Resident Evil 2 Remake, Metro Exodus y Devil May Cry 5, que no son exclusivos de PlayStation 4.

Pero también aparecen MediEvil, Concrete Genie, Days Gone y Dreams, exclusivos confirmados para este año.



La presencia de Death Stranding, Ghost of Tsushima y The Last of Us: Part II en el video ha generado mucha expectativa y en las redes sociales especulan con un próximo anuncio de sus fechas de lanzamiento.

No obstante, cabe mencionar que en años anteriores Sony publicó videos similares, pero finalmente los juegos terminaron saliendo al mercado mucho después.