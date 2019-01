¿Veremos una nueva consola de Sony en el 2020? | Fuente: Sony

Uno de los principales anuncios que esperamos este 2019 es la presentación oficial de la nueva generación de consolas de videojuegos. Estas plataformas se han convertido en las favoritas de niños, jóvenes y adultos y se esperan que lleguen en el transcurso del 2020 al mercado. En el Perú, el favorito de la comunidad es el PlayStation y por eso hemos recapitulado una lista de rumores detrás de las especificaciones de un próximo proyecto de Sony.

Para comenzar, la compañía ya ha afirmado que se está trabajando en una nueva consola. Durante el mes de octubre, Kenichiro Yoshida, director ejecutivo de Sony, declaró que “ya es necesario tener hardware de nueva generación”.

Tras las declaraciones, los creadores de PlayStation realizaron un movimiento muy misterioso: se retiraron del E3 2019. El máximo evento de videojuegos no contaría, por primera vez, con una de las tres principales compañías de videojuegos. Posteriormente, también se anunciaría que el anual PlayStation Experience no se desarrollaría durante el 2018. Los críticos y especialistas de la industria han llamado a estas jugadas como preparativos para un anuncio de gran magnitud.

Revisando el historial, PlayStation estaría próximo a revelar oficialmente su nueva consola en el transcurso de los próximos meses. Luego del PlayStation 2 (2000), las consolas empezaron a salir del mercado tras 6 o 7 años de distanciamiento (PS3: 2006, PS 4: 2013). La actual generación cumplirá 6 años en el mercado durante el 2019, por lo que una posible salida al mercado durante el 2020 cumpliría con la tendencia.

¿Cuáles serían las especificaciones del PlayStation?

Según la CEO de AMD, Lisa Sun, las nuevas generaciones de consolas seguirían manteniendo la arquitectura CPU de Ryzen con una gran cantidad de núcleos para un correcto desenvolvimiento en videojuegos. Marc André Jutras, director de la empresa Cradle Games, fue más allá y se animó a pronosticar que la nueva consola de Sony “tendría una Ryzen 2600 y contaría con 8 o 12 GB de RAM”.

Por otro lado, la PlayStation 5 podría asumir características de la competencia. Las próximas Xbox de Microsoft vendrían en dos modelos: uno con formato tradicional y otro con funciones netamente de streaming. Los juegos en la nube ya están siendo probados en la actual generación mediante algunas suscripciones y se ha confirmado la preferencia de un gran número de jugadores por esta tendencia. Lastimosamente, en Latinoamérica no contamos con una gran calidad en el servicio de internet, por lo que esto podría ocasionar una mala experiencia al momento de ejecutar los juegos en un posible escenario con este tipo de consolas.

El mismo Jutras ha deslizado que espera que las tarjetas de video consideren también los 8 GB de capacidad, lo que nos facilitaría la ejecución de videojuegos en mejor calidad que el 4k actual otorgado en consolas como la PlayStation 4 Pro o la Xbox X.

La consola PS4 contiene una arquitectura AMD Polaris en gráficas | Fuente: AMD

¿De qué tipo de juegos estamos hablando?

Ante tales características, los juegos de los que hablaríamos serían realmente unos pesos pesados. Como la misma consola, no hay ningún anuncio oficial del lanzamiento de algún videojuego para la próxima generación, pero los rumores no faltan. El principal de ellos es Death Stranding, videojuego del reconocido director Hideo Kojima. El misterioso y curioso videojuego (del cual los tráilers son más que confusos) aún no cuenta con fecha de estreno y ni se confirma la trama de este.

Otro título que siempre es latente es Grand Theft Auto. GTA V ha sido uno de los principales reinantes de la actual PS 4 y cuyo salto gráfico y de jugabilidad desde PS 3 ha sido espectacular. Su lanzamiento se realiza también cada 5 o 6 años, por lo que estamos en una fecha clave para ello.

Sin embargo, también debemos recordar a los grandes clásicos. André Jutras también ha hablado sobre la retrocompatibilidad, la característica de poder ejecutar los videojuegos de consolas pasadas. Ya lo hace Xbox, pero PlayStation lo ha evitado desde el PS 3:

"Creo que al menos PlayStation lo hará. Lo sé, ¿fue la Xbox 360 donde tuvieron esta lista de juegos compatibles de la Xbox original? ¿Tuvieron que aprobar juego por juego? Creo que fue raro, y espero que no sea así en el futuro. Prefiero tener un emulador que reproduzca todos los juegos que tenga una consola, tal vez con algunos errores, en lugar de decir que tengo 50 juegos en mi librería y que solo puedo jugar 4 de ellos porque los demás no han sido aprobados. No me gusta que la Switch no tenga esa retrocompatibilidad, pero cuando salió la Wii U, cualquier juego de la Wii funcionaba. Esa es la manera correcta de hacerlo".

Los videojuegos AAA necesitan un proceso creativo de varios años, por lo que, si ya hay juegos destinados para una próxima PS 5, deberían estar en proyecto desde hace unos años.

Por último, Sony debe aceptar el juego cruzado. Los millones de jugadores de Fortnite, por más menospreciados que hayan sido, han logrado algo inaudito en la plataforma de PlayStation: tras las quejas, lograron que la PS 4 acepte que sus jugadores de Fortnite logren unirse a las comunidades de Nintendo Switch y Xbox One. Esta regla es algo que los jugadores reclaman con ansias y esperan que pueda liberarse de manera total para todos los juegos en una próxima generación.

¿Serán todos estos rumores reales? ¿Estaremos prontos al lanzamiento del PlayStation 5? Solo el tiempo lo dirá.



¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!