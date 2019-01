Junto a Death Stranding, The Last of Us: Part II es uno de los videojuegos más esperados de PlayStation | Fuente: Naughty Dog

The Last of Us es uno de los videojuegos exclusivos de PlayStation más importantes de la generación pasada de consolas. Con una combinación perfecta entre buena historia y perfectas cinemáticas, el videojuego de Naughty Dog se convirtió en un título poderoso en la industria, lo que ocasiona la gran expectativa que se mantiene por la secuela ya en producción The Last of Us: Part II.

Hasta el momento, no se tiene una fecha exacta de salida del videojuego. Sin embargo, Gustavo Santaolalla, compositor de la música del título original, ha exclamado en una presentación en público que The Last of Us: Part II llegará “muy pronto”, reavivando las ilusiones de los fanáticos de ver al videojuego antes de finalizar el 2019.

El músico argentino estuvo en Kuwait hablando sobre el videojuego y tocando sus piezas clásicas. En medio de su show, declaró que The Last of Us: Part II estará disponible pronto, causando la algarabía del público.

En un 2019 donde Sony no tendrá participación en el E3 y que no planea realizar su PlayStation Experience, solo queda esperar algún evento o anuncio sorpresa que nos pueda avisar sobre el lanzamiento de este videojuego. Acordémonos que el propio Santaolalla dijo en octubre de 2017 que el esperado título saldría a la venta en el 2019.

The Last of Us 2 es un videojuego de acción y aventuras, con elementos de supervivencia, enmarcado en un mundo postapocalíptico donde habitan unos seres infectados por un virus que los vuelve agresivos. La mecánica de la segunda parte seguirá basandose en la elección de la lucha (mucha más gráfica y pertinente en esta edición) o el sigilo. Conoce más de cerca sobre sus características en el siguiente enlace.

