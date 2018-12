El laureado videojuego The Witcher 3 podría estar planeando su lanzamiento para Nintendo Switch. Estos rumores nacen de la tienda francesa WT&T, la cual en su catálogo en línea ha listado este título polaco como un videojuego de Nintendo Switch.

Los antecedentes de tiendas cometiendo este mismo error usualmente llevan a una filtración que resulta ser cierta, asimismo, no es 100% confiable pues siempre puede intervenir el factor de un sencillo error humano.

La URL de la filtración aún existe, indica claramente “The Witcher 3 – Switch”, pero su contenido ya no está disponible. Por otro lado, la información listada era extraña, pues mostraba que el distribuidor del juego es Bandai Namco, no CD Projekt Red, además que el género es “Combates” cuando en realidad es RPG y su clasificación es +12 cuando The Witcher ha sido siempre una franquicia para mayores de 18. Todos estos datos podrían ser pertenecientes por ejemplo a Dragon Ball FighterZ, el cual coincide con esos parámetros.

En conclusión, esta supuesta filtración debería ser tomada con pinzas, asimismo la historia ha demostrado que muchas veces, estos incidentes nos pueden dar vistazos del futuro de la industria.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!