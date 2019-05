Clientes del Mwetro Bank de Londres intentaron retirar sus ahorros luego de un rumor de quiebra | Fuente: Business Insider | Fotógrafo: Patrick O'Brien

Los rumores por WhatsApp se han tornado una situación difícil de controlar en todo ámbito, ya sea un gobierno o una empresa. En este último caso, un banco ha sido la víctima de una cadena de rumores en donde se alertaba a los ahorristas sobre una posible bancarrota de la institución, y que debían retirar sus fondos inmediatamente.

El ultimo sábado, decenas de personas llegaron a un local del Metro Bank del noroeste de Londres exigiendo el retiro inmediato de fondos y objetos de valor en las cajas fuertes luego de haber recibido una comunicación en donde se indexa una nota de la BBC y un texto que alarmaba sobre las dificultades financieras de la empresa.

Así luce el mensaje de WhatsApp enviado a los usuarios | Fuente: Business Insider

“Urgente: Si alguien tiene una cuenta en el Metro Bank con dinero u objetos de valor, deben sacar todo rápidamente. El banco enfrenta varias dificultades financieras y podría cerrar o quebrar. El precio de las acciones ha caído hasta en 85% desde el año pasado y parecen que no conseguirán fondos. Si tu dinero se queda atrapado podría ser difícil de retirar, o incluso podrías perderlo. Por favor, retira todos los ahorros y ponlos en un lugar seguro”, dice el mensaje que antecede al vínculo.

Un empleado de Metro le dijo a Business Insider que el incidente comenzó cuando hubo rumores de que el banco no abriría el lunes por la mañana, y que si los clientes no recogían sus artículos de las cajas de depósito al cierre del sábado. "Somos conscientes de que hubo más consultas en algunas tiendas sobre cajas de seguridad luego de los falsos rumores sobre Metro Bank en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. No hay verdad en estos rumores y queremos tranquilizar a nuestros clientes que no hay razón para preocuparse", mencionó un funcionario de la compañía.

Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante contrastar la información que uno lee. Una búsqueda rápida, sin usar el vínculo compartido, nos puede ayudar a saber qué tan comentado es el tema. Además, aquí hubo una manipulación distinta, pues se indexó una nota real con un comentario que tergiversó la noticia. La primera reacción debe ser informarnos sobre el tema, no caer en el pánico.