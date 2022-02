Videollamada | Fuente: Unsplash

Desde que llegaron las videollamadas a WhatsApp, se abrió un mundo de posibilidades en lo que respecta a las comunicaciones, no hay duda de que estas son una gran herramienta y aunque se integraron hace muy pocos años en las aplicaciones de mensajería instantánea, ya no podemos imaginar un mundo en el que no existan. Sobre todo porque facilitan la conversación con el interlocutor, así se pueden explicar mejor, prestar atención y enfocarse en lo que está en la pantalla.

Las videollamadas en las apps como WhatsApp y Facetime llegaron como sustituto de el famoso Skype, que a principio de los 2000 llegó con sus innovadoras llamadas en las que se podía ver a la otra persona, todo desde un ordenador. Ahora los requerimientos de los usuarios han cambiado y las necesidades son otras, una ventaja es que puedes utilizar las dos cámaras de tu móvil cuando estás en una videollamada.

Videollamada | Fuente: Unsplash

Como intercambiar de cámara cuando se hace una videollamada

En la mayoría de las apps de mensajería instantánea, la forma en la que se intercambia de cámara es prácticamente igual, por lo que los siguientes pasos te ayudarán en casi todas ellas.

Entra en la aplicación de tu preferencia para hacer la videollamada , puede ser WhatsApp o cualquier otra, selecciona el contacto que desees y presionar el botón de Video Llamada.

, puede ser o cualquier otra, selecciona el contacto que desees y presionar el botón de Video Llamada. Cuando la videollamada inicie lo hará con la cámara frontal porque así están configuradas de fábrica.

En cualquiera de las esquinas de la pantalla verás un ícono con dos flechas, este indica que si lo presionas se activará la cámara trasera del dispositivo, así tu interlocutor verá lo que está enfrente de ti.

Nota: Es probable que no aparezcan las dos flechas sino el logo de una cámara o algo parecido, pero en general, será bastante fácil identificar la opción para intercambiar de cámara. En el caso de FaceTime de iOS, se aprecian tres puntos en la parte de abajo, al hacer clic encima de ellos aparecerá un menú en el que está la herramienta de "Cambiar Cámara".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.