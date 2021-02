Estas apps no son seguras para sus usuarios. | Fuente: AFP

WhatsApp ha anunciado que bloqueará y eliminará la cuenta de los usuarios que utilicen aplicaciones creadas por terceros y que “prometan mover los chats de un teléfono a otro”.

En su página de soporte oficial, la app mencionó que los usuarios que utilicen WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras que prometan el movimiento de chats, serán expulsados del servicio oficial.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, asegura la empresa.

Si es que tu cuenta se suspende por usar estas apps, por fortuna, aún hay solución y debes seguir los siguientes pasos.

WhatsApp Plus es una herramienta que nació con el objetivo de hacer de WhatsApp "un lugar mejor": tomó la app original y comenzó a modificarla con añadidos, opciones de personalización y diversas funciones extras. Con el tiempo, miles de usuarios no tardaron en encontrarle utilidad, dejando así de lado la aplicación oficial para pasarse a esta alternativa. Sin embargo, no cuenta con actualizaciones de seguridad constantes, por lo que son un riesgo para sus usuarios.

WhatsApp recomienda pasar todas las conversaciones en ambas apps mediante una copia de seguridad.

WhatsApp Plus:

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

GB WhatsApp:

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad

Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla

En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”

y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp” Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.