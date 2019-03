WhatsApp cambió sus políticas de uso y ahora podrá bloquear cuentas de usuarios temporalmente

WhatsApp actualizó su política de uso y ahora podrá bloquear usuarios que ingresen mediante apps de terceros | Fuente: RPP

WhatsApp continúa actualizando sus políticas de uso, y ahora ataca de manera directa a las aplicaciones de terceros que buscan engañar a los usuarios en tiendas como el Play Store y otras. Ahora, la sección de preguntas frecuentes añade un punto importante sobre algunas de estas apps no oficiales:

“Si recibiste un mensaje en la aplicación que indica que tu cuenta está "temporalmente prohibida", significa que es probable que estés utilizando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial. Si este es el caso, debes descargar la aplicación oficial para continuar usando WhatsApp.

Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no admite estas aplicaciones porque no podemos validar sus prácticas de seguridad”.

Estas aplicaciones desarrolladas por terceros no cuentan con las medidas de seguridad que WhatsApp implementa constantemente, y representan un peligro para el usuario que la instala y el que recibe los mensajes desde una cuenta con este sistema, pues podría traspasar código malicioso a través de los agregados que posee frente a la versión oficial. Actualmente WhatsApp Plus, una versión no oficial del sistema de chat, añade emojis que no se pueden usar en la app de Android, y permite configurar la apariencia de los chats.

Este movimiento de WhatsApp busca darle mayor nivel de confianza a sus usuarios, además de mejorar la estructura de encriptación de las comunicaciones. Recordemos que este sistema de mensajería cuenta con un nivel alto de seguridad entre contactos, que puede violarse al darle acceso a terceros. Es importante no instalar versiones de WhatsApp que lleguen por repositorios no oficiales, o a través de archivos .APK o instaladores de Android. Estos suelen llegar mediante mensajería entre contactos o desde webs que publiciten sistemas mejores que el oficial.