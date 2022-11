El chat propio de WhatsApp está siendo probado en la versión Beta y añadirá una función bastante útil para que los usuarios la usen. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: CHRISTIAN WIEDIGER

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, ya está trabajando en una de las funciones más esperadas por los usuarios: la posibilidad de enviar mensajes a uno mismo en la plataforma. Con la incorporación de esta opción, las personas ya no necesitarán crear un chat grupal en el que solo participen ellos para usarlo como agenda recordatoria, sino que tendrán un espacio dedicado exclusivamente a esto.

Se trata de una opción que los usuarios de la app llevan esperando por bastante tiempo y que finalmente se añadirá a las características de la plataforma pronto. Si bien de por sí esto ya es un rotundo acierto por parte de WhatsApp, un nuevo reporte confirma que el equipo desarrollador de la aplicación también está trabajando en mejoras que implementarán a la función y ya se han revelado cuáles son en su versión de pruebas.

El chat propio de WhatsApp recibe mejoras

Según lo mostrado por el portal WABetaInfo, la actualización 2.22.24.11 de la versión Beta de WhatsApp para Android añadió una mejora a la función para chatear con uno mismo en la plataforma y ciertos usuarios de esta edición ya pueden utilizarla. Si bien el reporte se realizó con el sistema operativo para móviles de Google en mente, lo cierto es que también se aplica para las personas que usan iPhone.

¿En qué consiste la mejora? Pues, básicamente, WhatsApp ha facilitado la apertura del chat personal con nuestro propio número de teléfono. El usuario solo necesitará abrir su agenda de contactos y aquí podrá encontrar su propio espacio bajo el nombre “Me (You)”. Tras esto, solo necesitará pulsar dicha opción como si de un contacto cualquiera se tratase y ya estará listo para usar dicha conversación como agenda o para lo que deseé.

El portal detalló anteriormente que el chat propio y los mensajes que los usuarios se envíen a ellos mismos también podrán encontrarse en todos los dispositivos vinculados donde su cuenta de WhatsApp esté abierta, incluyendo la versión Web y la aplicación de escritorio.

Así podrás abrir el chat propio de WhatsApp cuando se lance en el cliente convencional de la app. | Fuente: WABetaInfo

¿Cuándo llegará el chat propio de WhatsApp?

Como ya es costumbre, esta función por ahora está siendo probada en la versión Beta de WhatsApp por lo que no está disponible para todos los usuarios y menos para los de la edición convencional de la aplicación. No obstante, debido a que ya está presente en esta alternativa, es muy probable que no tardará mucho en llegar al resto de personas que utilizan la aplicación.

Por el momento, el chat propio de WhatsApp solo está disponible para algunos usuarios de la versión Beta tanto en Android como en iOS y se espera que el equipo desarrollador brinde más noticias sobre su inevitable llegada al cliente convencional en los próximos días.

