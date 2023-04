La función aún está en prueba en las versiones Beta de WhatsApp. | Fuente: Foto de AARN GIRI en Unsplash

WhatsApp sigue trabajando en mejoras para su plataforma en beneficio de los usuarios. Con ello, llegará pronto una función que ya ha sido vista en otras apps como Telegram y que son de gran utilidad para comunidades: los Canales.

Según informa WaBetaInfo, este sería el nombre oficial con el que se implementarán los boletines al servicio, pudiendo así entregar mensajes ordenados en su pestaña correspondiente.

Canales de WhatsApp: lo que sabemos

Los Canales estarán disponibles para usuarios como una función disponible y opcional dentro de la actual pestaña Estados, la cual ahora pasará a llamarse 'Actualizaciones'.

Gracias a los canales las personas, instituciones u organizaciones, podrán compartir información de manera sencilla. Esto también podría usarse simplemente para compartir o buscar información de interés, es decir, los usuarios podrán elegir de quién quieren recibir noticias y seguir a los emisores de su elección directamente desde WhatsApp.

En la ventana para crear estos boletines, los usuarios podrán configurar los detalles básicos de dichos informes como cuando se crea un grupo o comunidad tales como el nombre, una imagen de perfil y una descripción.

En el frente de la privacidad, los Canales no ​​revelarán el número de teléfono del usuario ni otra información. Dichos detalles permanecerán ocultos. Sin embargo, los mensajes recibidos dentro de un canal no se cifrarán de extremo a extremo. Esto significa que no contará con la capa de seguridad extra donde nadie puede leer estos mensajes, excepto el remitente y el receptor.

“Dado que esta es una extensión opcional de la mensajería privada y no depende de una red social pública, las personas siempre tienen el control sobre los Canales a los que quieren suscribirse, y nadie más podrá ver a quién siguen, independientemente de que los hayan agregado como contactos o no", dice WaBetaInfo.

Nuevo vistazo a 'Actualizaciones' con los Estados y los Canales. | Fuente: WaBetaInfo

Más detalles

Además, los Canales de WhatsApp admitirán identificadores para que los usuarios puedan buscar un canal específico simplemente ingresando su nombre de usuario dentro de la app. Esto eliminará la necesidad de navegar a sitios web externos.

Esta herramienta aún está en desarrollo y se desconoce cuándo llegará a los servidores oficiales.

