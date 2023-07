WhatsApp mejora el emparejamiento con otro equipo: ya no será necesario escanear el código QR

WhatsApp está implementando una nueva función llamada "Enlace con número de teléfono" que permite a los usuarios vincular su cuenta a WhatsApp Web sin escanear un código QR. Para usar la función "Enlace con número de teléfono", abre WhatsApp Web y haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha. Luego, selecciona "Vincular dispositivo" e ingresa tu número de teléfono. WhatsApp te enviará un código vía SMS, que deberás ingresar en la aplicación web. Una vez que hayas ingresado el código, tu cuenta quedará vinculada a WhatsApp Web.

El sitio WABetaInfo señala que, por el momento, solo hay compatibilidad con WhatsApp Web: “Creemos que esta función es muy útil en situaciones específicas. En particular, a lo largo de los años, algunos usuarios no pudieron utilizar WhatsApp Web porque la cámara de su dispositivo no funcionaba. Como resultado, no podían escanear el código QR. Pero ahora, con la función "enlace con número de teléfono", cualquier persona puede conectarse a WhatsApp Web, incluso en situaciones en las que antes no era posible. Ten en cuenta que, por el momento, esta función solo es compatible con WhatsApp Web. Por lo tanto, aún no puedes vincular tu cuenta de WhatsApp a un dispositivo móvil secundario solo usando el número de teléfono”.

Así luce la nueva función para vincular dispositivo con WhatsApp WebFuente: WABetaInfo

Además de la función "Enlace con número de teléfono", WhatsApp también está trabajando en varias otras características nuevas para la versión beta de la aplicación. Estas incluyen una nueva función de sugerencias de stickers asociados al emoji que ingreses en la barra de chat, la capacidad de enviar videos de alta calidad y una nueva barra de filtros que te permite filtrar tus conversaciones por contacto, grupo o palabra clave.

Si estás interesado en probar las últimas características beta de WhatsApp, puedes unirte al programa beta de WhatsApp en Google Play. Para hacer esto, abre la tienda de Google Play y busca "WhatsApp". Luego, desplázate hacia abajo y pulsa el botón "Convertirse en tester beta".

Una vez que te hayas unido al programa beta, recibirás las actualizaciones de la aplicación beta de WhatsApp tan pronto como sean lanzadas. Ten en cuenta que la aplicación beta puede ser inestable, por lo que se recomienda instalarla solo en un dispositivo secundario.