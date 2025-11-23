El tricampeón: Italia vence a España y es ganador de la Copa Davis por tercer año consecutivo

Los italianos, sin necesidad de contar con Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, ratifican su liderazgo en el tenis mundial.

Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo tras vencer a España (2-0) en la gran final que se disputó en Bolonia. Matteo Berrettini y Flavio Cobolli fueron los héroes de la jornada tras superar en sus respectivos partidos a Pablo Carreño y Jaume Munar para quedarse una vez más con el trofeo.

El equipo italiano no contó en esta edición con Jannik Sinner y Lorenzo Musetti en sus filas debido a que ambos decidieron descansar por su larga temporada. Aún así, salieron victoriosos sin ceder un solo punto durante todo el torneo.

Tanto Berrettini como Cobolli permitieron que su país levantara la 'Ensaladera' sin necesidad de que lleguen al partido de dobles. De esta manera, la selección italiana de tenis se embolsó, como campeona de la Copa Davis, dos millones de dólares; mientras que la selección española, subcampeona, se agenció un millón y medio.



Filippo Volandri, capitán de la selección italiana, aseguró que ganar esta edición del torneo le fue muy especial por haberse dado como locales.

"Ganamos tres Copas Davis, pero esta es completamente diferente, frente a nuestra gente, en nuestro país. No lloré por las dos primeras, pero lloré por esta porque significa mucho para mí. Solo tengo que dar las gracias a estos chicos. Son increíbles, el esfuerzo. Este trofeo es increíble. Estoy muy orgulloso. Todos tenemos que estar orgullosos de estos chicos", comentó en rueda de prensa.

