Perú ya tiene rival en la Copa Davis: El equipo nacional enfrentará a Alemania en febrero

Alemania es una de las potencias del tenis mundial que cuenta con Alexander Zverev como su máxima figura. Este duelo será por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

Perú ya tiene rival definido en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. El sorteo realizado este domingo por la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) deparó que el equipo nacional enfrentará de visitante a Alemania.

La serie ante el conjunto europeo está programada para el 6 y el 8 de febrero próximo. Esta vez serán los alemanes quienes decidan en qué superficie se juega: arcilla o pista dura, además será la primera vez que ambos países se enfrentan en esta competición.

Alemania es reciente semifinalista de la Copa Davis y sus principales tenistas en la modalidad singles son Alexander Zverev, número 3 del mundo, Daniel Altmaier (46° ATP), Jan-Lennard Struff (84 °); mientras que en dobles tienen a la dupla Kevin Krawietz y Tim Puetz, que están en el puesto 11 del ranking mundial.

Perú, con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como sus principales figuras, llega hasta esta instancia luego de vencer como locales a Portugal con un marcador global de 3-1 en setiembre pasado.

En caso de que el equipo peruano derrote a los alemanes se tendría que medir en la segunda ronda de los Qualifiers al ganador de la serie entre Dinamarca y Croacia para definir quien accede al grupo de los ocho finalistas que competirán por el título de la Copa Davis 2026.

