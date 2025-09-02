Con Ignacio Buse a la cabeza: Perú anunció a su equipo para enfrentar a Portugal en la Copa Davis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con toda la ilusión. La Federación Peruana de Tenis (FPT) anunció al equipo que afrontará a Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Una de las principales novedades de la convocatoria es Juan Pablo Varillas, quien vuelve tras una lesión sufrida en mayo que lo relegó al puesto 300 del ranking ATP.

Para Ignacio Buse, primera raqueta nacional, el regreso de Varillas le brindará al equipo peruano la tranquilidad que necesita para alzarse con la victoria.

“Juan Pablo estará en plena recuperación y confiamos en lo que pueda aportar dentro y fuera de la cancha. Es un referente, una persona increíble. Juegue o no, para nosotros es una tranquilidad tenerlo cerca”, afirmó Ignacio Buse.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs Portugal: llave del Grupo Mundial I

La serie entre Perú y Portugal por la Copa Davis se jugará el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en superficie de polvo de ladrillo al aire libre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición.

En el primer día, se jugarán dos partidos singles. Y en el segundo, se disputará el partido de dobles y los dos encuentros de singles restantes.

El equipo peruano estará conformado por:

Ignacio Buse

Gonzalo Bueno

Juan Pablo Varillas

Alexander Merino