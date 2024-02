Solo aplausos: Ignacio Buse, el tenista peruano que hizo peligrar el triunfo de Chile en Santiago

Los chilenos que asistieron el último fin de semana al Parque Estadio Nacional en Santiago no olvidarán el nombre de Ignacio Buse. Sí, el joven de 19 años fue la figura de Perú y golpeó los cimientos de una favorita Chile, que tras recuperarse, sufrió hasta el último instante para vencer por 3-2 en las clasificatorias de la Copa Davis al Grupo Mundial.

Lo que jugó Ignacio Busé ante un público hostil... Con él, Perú empezó a soñar en grande, ya que el viernes pasado silenció al recinto deportivo chileno al marcar la mejor actuación de su joven carrera. En esa oportunidad, el 442 de la clasificación ATP derrotó a uno de los 20 mejores tenistas del mundo, Nicolás Jarry.

En una jornada histórica, el campeón del M25 en Zapopan, México, no se amilanó pese a las pifias de uno de los públicos más fanáticos por el tenis en Sudamérica. Demostró temple y carácter ante Jarry, quien a todas luces llegaba como favorito. Luego de más de dos horas de juego intenso, Buse selló el batacazo con un 2-6, 6-2, 3-6 que pasará a la historia.

El mismo Jarry dijo tras ese encuentro que "aceptar días como estos es durísimo, son los más duros de la carrera de un profesional".

“Me he adaptado súper bien a estas condiciones y estoy listo para lo que venga”, declaró Buse en el sorteo del Perú vs Chile. Seguramente el segundo singlista de Perú no imaginaba que iba lograr uno de los últimos grandes triunfos de la bicolor de los últimos tiempos.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

La celebración de Ignacio Buse tras derrotar a Nicolás Jarry. | Fuente: DSports

Buse, nieto de una leyenda, que peleó ante Tabilo

Buse llegaba a enfrentar a Chile con solo tres partidos de selecciones en la Copa Davis. Sin embargo, dejó de lado su poca experiencia para ser la amenaza de un combinado chileno que supo revertir la situación en el quinto partido, justamente ante 'Nacho' que quería coronar su actuación en el enfrentamiento ante Alejandro Tabilo, 54 del ranking mundial.

El nieto de la leyenda del tenis nacional Enrique Buse, volvió a sorprender al ganar el primer set por un categórico 6-2 a un Tabilo que trastabilló en su intento de aplacar al visitante. El juego estaba reñido y todo podía pasar en el quinto partido de la llave. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor del chileno que retomó su mejor juego.

Buse rozó con la gloria y los elogios no tardaron en llegar por su actuación que fue uno de las mejores el último fin de semana en la Copa Davis. “(Buse) venía jugando muy bien, le deseo lo mejor pero estoy feliz de sacar el punto”, remató Tabilo de 26 años en medio de la algarabía de 'La Roja'.

Por su parte, el entrenador chileno Nicolás Massú no escatimó elogios al juego peruano. "Este equipo peruano si sigue así seguramente va a tener la oportunidad de estar en el Grupo Mundial, tiene jugadores con mucho talento y eso me alegro pese a que hay una rivalidad. La Copa Davis es totalmente diferente".

Ahora queda mejorar piezas en un Perú que cuenta con Buse, un admirador de Roger Federer y que sueña con llegar a los 100 mejores del tenis. Una promesa y presente del tenista nacional que sigue en ascenso.