Alerta en Wimbledon: Djokovic cancela el entrenamiento previo al duelo de semifinales contra Sinner

En el duelo de cuartos de final ante el italiano Flavio Cobolli, 'Nole' se cayó en su segundo punto de partido y dio un pequeño susto al público, pero pudo reponerse.

La expectativa crece en Wimbledon de cara a las semifinales de este viernes 11de julio, donde se enfrentarán el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. Ambos llegan con algunas incertidumbres sobre su estado físico en el que promete ser un duelo apasionante, a la espera del vencedor del duelo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz.

Esta semifinal marca la segunda vez que Sinner alcanza esta instancia en Wimbledon. El enfrentamiento contra Djokovic es una revancha reciente, ya que ambos se vieron las caras hace un mes en Roland Garros, donde el italiano se llevó la victoria en tres sets.

En el historial reciente, Sinner ha ganado los últimos cuatro duelos directos; sin embargo, la historia en Wimbledon favorece a Djokovic: el serbio se ha llevado los dos partidos previos entre ellos en este torneo, en 2022 y 2023.

La incógnita de Djokovic

Novak Djokovic ha generado especulación sobre su estado físico tras cancelar este jueves su entrenamiento previo a las semifinales. El serbio tenía dos horas programadas en las pistas de Aorangi Park, pero no se presentó, lo que fue confirmado por los medios serbios presentes en Wimbledon.

Esta ausencia ha aumentado la incertidumbre, especialmente después de sufrir una "fea caída" a dos puntos de finalizar su partido contra Flavio Cobolli por los cuartos de final.

"Ha sido un resbalón feo, pero pasa en hierba, aunque aún no me había caído este año. Tienes que tener cuidado, porque si deslizas y tienes un movimiento agresivo, te puedes caer. Ha pasado en un momento raro, pero he sido capaz de ganar. Lo voy a mirar con mi fisio y espero estar bien en dos días", declaró optimismo Djokovic al finalizar el encuentro.

El de Belgrado se impuso en cuatro sets al italiano Flavio Cobolli y se medirá al transalpino Jannik Sinner este viernes por un puesto en la final.Fuente: REUTERS

La resiliencia de Sinner

Por su parte, Jannik Sinner se ha mantenido en su rutina, aunque con un visible protección en el codo derecho durante su entrenamiento.

El italiano ya lo había utilizado en el calentamiento del miércoles y durante su partido de cuartos de final contra Ben Shelton.

Sinner ha mostrado una actitud positiva respecto a su recuperación, afirmando que el dolor está "mejorando" y que ha jugado con "analgésicos" que le han ayudado.

"No es fácil devolver los saques fuertes, pero sí, no es algo muy loco, porque si no estaría mucho más preocupado", añadió.

El tiempo de recuperación es clave para él, y se muestra confiado: "El tiempo ayuda y ahora tengo un día para recuperar, lo que va a ser bueno. El viernes estaré en el 100 %".