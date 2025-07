"Esto no parece real": Anisimova sorprende a Sabalenka y jugará su primera final de Wimbledon

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha logrado un hito en su carrera al vencer a la favorita y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-4 en las semifinales de Wimbledon. Esta victoria marca la primera vez que llega a una final de Grand Slam, cinco años después de alcanzar las semifinales en Roland Garros en 2019.

"Esto no parece real ahora mismo, sinceramente", dijo Anisimova en su entrevista en la pista. "Aryna es una competidora muy dura y yo me estaba muriendo ahí fuera. Sí, no sé cómo lo he conseguido. Es una competidora increíble, una inspiración para mí y estoy segura de que para mucha gente".

Anisimova, de 23 años, se asegura con este resultado un regreso al top 10 del ranking mundial por primera vez en su carrera. Su camino a la final es especialmente notable dado que se tomó un descanso de siete meses en 2023 por motivos de salud mental, lo que le costó, entre mayo de 2023 y enero de 2024, casi 300 puestos en el ránking.

Además, es la jugadora más joven en alcanzar la final de Wimbledon desde Serena Williams en 2004.

"Ha pasado un año desde que volví y estar en este lugar (...) No es fácil, y mucha gente sueña con ello, competir en esta pista increíble", comentó. "Ha sido un privilegio competir aquí y estar en la final es simplemente indescriptible".

Su triunfo mantiene vivas las esperanzas de Estados Unidos de tener una tercera campeona de Grand Slam este año, siguiendo los pasos de Madison Keys en el Abierto de Australia y Coco Gauff en Roland Garros.

Sabalenka, que cayó derrotada en el partido por el título de los Abiertos de Australia y Francia, se quedó lamiéndose las heridas tras perder la oportunidad de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2014-15 en alcanzar cuatro finales de majors consecutivas. Anisimova se enfrentará a la ganadora de la semifinal entre Iga Swiatek y Belinda Bencic.

