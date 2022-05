Carlos Alcaraz confía en ganar su primer Grand Slam. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO

Motivado. Carlos Alcaraz, joven tenista murciano de 19 años que ocupa el sexto puesto de la clasificación ATP, segundo del año y que ya ha ganado cuatro títulos en 2022 -los Masters 1000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona-, dijo que se ha ganado "el respeto del circuito". Manifestó que lo ha hecho "a base de resultados contra grandes jugadores" y añadió que irá a Roland Garros "al 100 % y preparado para ganar".



Carlos Alcaraz jugador de El Palmar, hizo esas declaraciones en una recepción por parte de la Comunidad Autónoma en el Palacio de San Esteban, y en la que se le ha comunicado que recibirá la Medalla de Oro de la Región, máxima distinción que concede el Gobierno murciano. Pone su mira en Roland Garros 2022.



Alcaraz, al responder a periodistas congregados en el acto, admitió que le extraña en cierto modo la repercusión que están teniendo sus éxitos en este inicio de año.

#MMOPEN 🏆

Muy contento de poder conseguir mi segundo máster 1000 aquí en Madrid, un torneo muy muy especial ya que fue uno de los primeros que vine a ver de pequeño❤️.

Muchas gracias a mi equipo, familia, amigos y toda la gente que ha estado apoyándome toda la semana❤️ pic.twitter.com/e3JUbKPzLC — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) May 10, 2022

"Suponía que habría revuelo, pero no de tal magnitud. Soy una persona sencilla y me alegra ver a tanta gente disfrutar y es algo que llevo bien", declaró el deportista, que dejó claro que su equipo de trabajo, con el entrenador Juan Carlos Ferrero al frente, y su familia "hacen que tenga los pies en la tierra".



El, tras llegar desde Madrid, el tenista del momento fue aclamado por medio millar de personas que le esperaron a la llegada a su casa, donde ha vivido con sus padres en la pedanía murciana de El Palmar hasta que se trasladó hace varios años a la Equelite JC Ferero Sport Academy de la localidad alicantina de Villena, donde entrena a diario.



"Fue muy emotivo ver a mis vecinos, con los que he coincidido desde pequeño, animarme como lo hicieron", contó Carlos Alcaraz, como le gusta que el llamen, y que salió al balcón con el trofeo ganado en Madrid para agradecer los gestos de apoyo de quienes le rindieron ese particular homenaje.



También aludió a la frase que dejó en la cámara al término de la final que ganó por 6-3 y 6-1 ante el alemán Alexander Zverev en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica: "Ese ¡Viva El Palmar y viva Murcia! es lo que me salió en ese momento y creo que uno no tiene que olvidar de dónde es y de dónde viene".



Los gestos de apoyo fueron constantes hacia el palmareño en la capital de España y también recibió los elogios de otros jugadores que son adversarios pero también compañeros.

"Me enorgullecen las palabras que me están dedicando los rivales. Ahora mismo yo soy la novedad y siento que me estoy ganando el respeto en el circuito a base de resultados y por conseguirlos ante grandes jugadores", manifestó. (EFE)

